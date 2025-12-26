Kuram no mums darba vietā nav darbā reiz bijis strīds, konflikts vai asāka vārdu apmaiņa ar priekšnieku, bet kā rīkoties, kad sarkanās līnijas tiek pārkāptas? Man uzrakstīja Juris, kurš nokļuvusi situācijā, kurā radušies jautājumu Valsts darba inspekcijai. Šķetināsim problēmu kopā.
“Mans darba devējs, manuprāt, pārkāpj darba likumu, sastādot darba grafiku. Vēlos ar šo problēmu vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI) un ziņot viņiem, taču baidos, ka darba devējs par to uzzinās un grafiku ar atpakaļejošu datumu izlabos. Vai šādu informāciju var pārlabot? Kā man nodrošināties pret to? Vai ekrānuzņēmumi no darba grafika būs pietiekams pierādījums VDI pārbaudei?” Juris jautā.
“Darba likuma 140. panta pirmajā daļā noteikts, ka darba devējam summētās darba laika organizācijas gadījumā ir jāiepazīstina darbinieki ar darba grafiku laikus. Savukārt saskaņā ar Darba likuma 130. panta otro daļu darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņu grafikos vai darba līgumā. Tas nozīmē, ka darba grafikam ir jābūt noformētam pirms darbu veikšanas,” atbild VDI.
Ja darbinieks tiek iepazīstināts ar darba grafiku pret parakstu, tad darbinieks, lai pasargātu sevi no iespējamas, nesaskaņotas darba grafika grozīšanas lūgt darbiniekam izsniegt apliecinātu darba grafika kopiju, vai pašam to nokopēt, nofotogrāfēt. Darba grafikam būtu jābūt noformētam kā juridiskam dokumentam, tajā būtu jābūt uzņēmuma rekvizītiem un darba devēja parakstam uz tā.
Darba likumā nav tieši noteikta darba grafika grozīšanas kārtība.
Grozījumus pievieno sākotnējam darba grafikam. Lai novērstu domstarpības, ieteicams, ka uzņēmums iekšējā normatīvajā aktā nosaka darba grafiku noformēšanas/grozīšanas, iepazīstināšanu ar to kārtību.
Papildus vēršam uzmanību, ka summētā darba laika organizācijas gadījumā Darba likuma 140. panta septītajā daļā strikti noteikts, ka darba devējs nav tiesīgs grozīt darbiniekam noteikto darba grafiku darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad darbinieks neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.
Vēršam uzmanību, ka darba grafiks ir dokuments, kurā tiek norādīts plānotais darba laiks, savukārt faktiski nostrādātais darbinieka darba laiks jāfiksē darba laika uzskaites dokumentos. Darba grafikam par plānoto darba laiku attiecīgā mēnesī ir jābūt pieejamā vietā un jāuzrāda uzraugošām iestādēm pēc pieprasījuma.
Darba likuma normas neuzliek pienākumu saglabāt darba grafiku par mēnešiem, kuri ir noslēgušies un kuros faktiski nostrādātais darba laiks ir uzskaitīts darba laika uzskaites dokumentos. Tomēr rodoties darba strīdam par neprecīzu darba laika uzskaiti, darba grafiks (kurš ir ar darba devēja apstiprinājumu, norādīti rekvizīti, ir darba devēja paraksts) varētu būt kā viens no pierādījumiem lietā, tomēr izdarīt viennozīmīgu secinājumu, vai tas būs pietiekams, lai pierādītu, ka darba laika uzskaite nav veikta precīza, nevar. Pārkāpuma esamība/neesamība tiek pierādīta ar lietā iegūtajiem pierādījumiem un to vērtējumu kopsakarā vienu ar otru.
Saskaņā ar Darba likuma 94. pantu darbiniekam jebkuru savu aizskarto tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai ir tiesības vērsties pie darba devēja ar sūdzību, piemēram, nodrošināt sākotnēji sagatavotā darba grafika grozīšanu, noformējot darba grafika grozījumus kā atsevišķu dokumentu, iepazīstinot ar to darbiniekus un pievienojot sākotnējam darba grafikam, tāpat, piemēram, nodrošināt sākotnējā darba grafika un tā grozījumu nosūtīšanu uz darbinieka e pastu u.tml.
Sūdzību darba devējam jāizskata un atbildi par pieņemto lēmumu jāsniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.
Tāpat sūdzību var nosūtīt darba devējam ierakstītā sūtījumā pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi, saglabājot Latvijas Pasta kvīti, kas apliecina sūdzības nosūtīšanas faktu.
