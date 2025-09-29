Balodis parkā.
Balodis parkā.
Foto: Līga Gredzena/LETA

Vai aukstums kniebs degunā arī rīt? Laika prognoze otrdienai 0

LETA
15:14, 29. septembris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi.

Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs -2..+6 grādi, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz +9 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš.

Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem aizklās mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +12, +13 grādus.

