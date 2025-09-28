Foto: LETA

Latviešu publicists, pētnieciskais žurnālists un grāmatu autors Lato Lapsa sociālo mediju platformā “X” dalījies skumjā novērojumā par Kalnciema kvartāla tirdziņu.

“Kopš februāra nebiju bijis Kalnciema ielas tirdziņā. Pat ar ziemas apstākļiem salīdzinot, tirdziņš ir sarucis par trešdaļu. Prasu – kas noticis? Āgenskalna tirgus noēda? Atlikušie tirgotāji saka – nē, vienkārši ir slikti un kļūst tikai sliktāk. Nez kāpēc gan,” pārdomās dalījās Lato Lapsa.

Citi “X” lietotāji iesaistījās diskusijā par iemesliem tik bēdīgai ainai.

Kāda iedzīvotāja, kura norāda, ka dzīvo Kalnciema kvartāla tuvumā, pauž, ka problēma, iespējams, slēpjas piedāvātajās precēs: “Mans novērojums: tik daudz ļoti specifisku produktu, kuri galīgi nav pirmās nepieciešamības prece. Sveces kā ziedi, kaut kādi plānotāji; zīdaiņu apģērbs no mohēras utt. Un viss, protams, maksā cik tas maksā. Kā dāvana – jā, bet noteikti ne ikdienas tirgum.”

