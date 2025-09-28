“Kļūst tikai sliktāk.” Novērotais Kalnciema tirdziņā satrauc sabiedrību 3
Latviešu publicists, pētnieciskais žurnālists un grāmatu autors Lato Lapsa sociālo mediju platformā “X” dalījies skumjā novērojumā par Kalnciema kvartāla tirdziņu.
“Kopš februāra nebiju bijis Kalnciema ielas tirdziņā. Pat ar ziemas apstākļiem salīdzinot, tirdziņš ir sarucis par trešdaļu. Prasu – kas noticis? Āgenskalna tirgus noēda? Atlikušie tirgotāji saka – nē, vienkārši ir slikti un kļūst tikai sliktāk. Nez kāpēc gan,” pārdomās dalījās Lato Lapsa.
— Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) September 27, 2025
Citi “X” lietotāji iesaistījās diskusijā par iemesliem tik bēdīgai ainai.
Ābolu raža šogad nekāda, un skaidrs ka mazos žņaudz ar nodokļiem
— Fella Liberte (@ComKoksne) September 27, 2025
Kādā piektdienas (!) vakarā biju iebridis netālu esošajā Grill Garden un no ~20 apmeklētājiem mēs divi bijām vietējie, pārējie ārzemnieki.
Domā ko gribi: Vietējie nekur neiet? Taupa? Viensētnieka gēns? Citas izklaides – sēž tiktokā vai dzer?
— Ēriks Daliba (@edaliba) September 27, 2025
Jau labu laiku pie sevis iesmeju – izkarinot spuldzīšu virtenes, tirdziņā/cafe cenas automātiski drīkst paaugstināt vismaz 1.5x.
— Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) September 28, 2025
Sen jau tur neeju, nav nekā prātīga, a tas, kas ir, ir smagi pārcenots. Pie mums tie tirdziņi visi ir ačgārni – tirgo nevis lētāk, kā visur citur pasaulē, bet gan dārgāk, ķipa ekskluzive
— Ivo Savičs (@IvoSavics) September 27, 2025
Es nekad uz to Kalnciema tirdziņu nebraucu, jo īsti nav kur mašīnu nolikt. Un nebija arī intereses par lielu naudu pirkt mazu zaptes burciņu, jo apsieta ar izcakotu drāniņu un papīra bļembu "Roku darbs". Uz Āgenskalna tirgu braucu labprāt, jo autovieta vienmēr atrodas. Tur var…
— Oliniete (@Oliniete2) September 27, 2025
Nu jau Rīgā Narvesen kioski, kur varēja iegādāties avīzes, sab. transp. biļetes, rīta kafijas krūzi pa ceļam uz darbu, ir noņemti pat Purvciemā un Pļaviniekos! Nerentabli pat rajonā, kur ļaužu gana.
Rīgai labāk tukša vieta, neka kāds tirgojas. Zemes nomas cenu nenolaidīsim.
— BRIGITY (@BSmildzina) September 27, 2025
Kāda iedzīvotāja, kura norāda, ka dzīvo Kalnciema kvartāla tuvumā, pauž, ka problēma, iespējams, slēpjas piedāvātajās precēs: “Mans novērojums: tik daudz ļoti specifisku produktu, kuri galīgi nav pirmās nepieciešamības prece. Sveces kā ziedi, kaut kādi plānotāji; zīdaiņu apģērbs no mohēras utt. Un viss, protams, maksā cik tas maksā. Kā dāvana – jā, bet noteikti ne ikdienas tirgum.”
Dzīvoju burtiski blakus.Mans novērojums: tik daudz ļoti specifisku produktu, kuri galīgi nav pirmās nepieciešamības prece. Sveces kā ziedi, kaut kādi plānotāji; zīdaiņu apģērbs no mohēras utt. Un viss, protams, maksā cik tas maksā. Kā dāvana – jā, bet noteikti ne ikdienas tirgum.
— Laura Ance 🌻🇺🇦 (@miss_liquorice) September 27, 2025