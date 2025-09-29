“Frāze ar smīnu “es vienmēr tā daru” drusku izšāva korķus visiem!” Sieviete par nepatīkamu situāciju aptiekā 0
Garās rindas pie ārsta vai kāda speciālista ir mūžīgi sāpīga tēma. Pie zobārsta pieraksts tik nākamgad, dodoties uz asinsanalīzēm, jārēķinās ar vismaz stundu ilgu sēdēšanu uzgaidāmajā telpā – tā ir mūsu realitāte, tomēr visi ievērojam noteikumus, kādā rindas kārtībā mūs pieņem. Dažreiz, protams, ir īpaši izņēmumi. Kāda sieviete sociālajā tīklā X dalās nepatīkamā pieredzē, kā divas sievietes centās “apiet sistēmu”.
“Situācija aptiekā. Paņemam savu numuriņu. Gaidām. Daži cilvēki priekšā. Ienāk divas babulenes. Viena otrai krievu val.- :”spied to, ka esi invalīde, ātrāk tiksi”. Ok, saprotu, visādi var būt. Pašai muguras nerva sāpes bija, ka ar grūtībām gāju, tāpēc nogrēkoju un izlikos par grūtnieci un paņēmu “ātro” numuriņu. Bet te frāze ar smīnu “es vienmēr tā daru” drusku izšāva korķus visiem, kuri gaidīja. Vai tiešām tā ir nacionalitātes īpatnība vai vienkārši bezkaunība?
Cilvēki komentāros raksta, ka tas ir padomju sistēmas efekts, audzināšanas trūkums, vairāki pastāsta, ka piedzīvojuši līdzīgas situācijas.