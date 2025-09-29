Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Ieva Makare/LETA

“Frāze ar smīnu “es vienmēr tā daru” drusku izšāva korķus visiem!” Sieviete par nepatīkamu situāciju aptiekā 0

LA.LV
14:30, 29. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Garās rindas pie ārsta vai kāda speciālista ir mūžīgi sāpīga tēma. Pie zobārsta pieraksts tik nākamgad, dodoties uz asinsanalīzēm, jārēķinās ar vismaz stundu ilgu sēdēšanu uzgaidāmajā telpā – tā ir mūsu realitāte, tomēr visi ievērojam noteikumus, kādā rindas kārtībā mūs pieņem. Dažreiz, protams, ir īpaši izņēmumi. Kāda sieviete sociālajā tīklā X dalās nepatīkamā pieredzē, kā divas sievietes centās “apiet sistēmu”.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
TV24
Nemiro par satraucošo Latvijas iedzīvotāju nabadzību: “Tas ir ārkārtīgi liels skaitlis…”
Kļūst skaidrs, kas lika Trampam mainīt savu attieksmi pret Ukrainu: viņam ir jauns uzbrukuma plāns
Lasīt citas ziņas

“Situācija aptiekā. Paņemam savu numuriņu. Gaidām. Daži cilvēki priekšā. Ienāk divas babulenes. Viena otrai krievu val.- :”spied to, ka esi invalīde, ātrāk tiksi”. Ok, saprotu, visādi var būt. Pašai muguras nerva sāpes bija, ka ar grūtībām gāju, tāpēc nogrēkoju un izlikos par grūtnieci un paņēmu “ātro” numuriņu. Bet te frāze ar smīnu “es vienmēr tā daru” drusku izšāva korķus visiem, kuri gaidīja. Vai tiešām tā ir nacionalitātes īpatnība vai vienkārši bezkaunība?

Foto: Ekrānuzņēmums no threads
CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Vai Rīgas ZOO glabā pasaules rekordu? Leģendārais zilonis Radža atstājis pārsteidzošu mantojumu
Gulbis kļūst par bīstamas slimības upuri – viņš atrasts miris dīķī Jaungulbenes pusē
Zināms tiesas spriedums Ozoliņa prasībā pret biznesa partneri Puči

Cilvēki komentāros raksta, ka tas ir padomju sistēmas efekts, audzināšanas trūkums, vairāki pastāsta, ka piedzīvojuši līdzīgas situācijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tie, kuri nespēj sekot vielai, pārtrauc mācības!” Jaunas idejas, kā bērniem skolās iemācīt latviešu valodu
VIDEO. “Esam kļuvuši par tradicionālo vērtību paraugu britiem!” Latvieši pretrunīgi vērtē ārzemnieka reakciju
“Aizgāju uz veikalu, ieraudzīju šo un aizmirsu ko gribēju nopirkt!” Pircējs dalās ar amizantu skatu veikalā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.