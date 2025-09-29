Foto: Ekrānuzņēmums no video.

VIDEO. Krievi iziet ielās un miermīlīgā veidā protestē pret Putinu 0

14:16, 29. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Sestdien līdz pat 1000 cilvēku stāvēja rindā pie Vladimira Putina oficiālās pieņemšanas zāles netālu no Kremļa, lai iesniegtu rakstiskas petīcijas par sociāliem un vides jautājumiem, kas tika raksturota kā viena no lielākajām ar opozīciju saistītajām sanāksmēm kopš 2024. gada sākuma, raksta lrytas.lt.

Publiski protesti pret Putinu un Krievijas karu Ukrainā ir kļuvuši reti vai nenotiek vispār bargo represiju un likumu, kas faktiski aizliedz militārpersonu kritiku, dēļ. Desmitiem cilvēku ir piespriesti naudas sodi, ieslodzīti vai spiesti bēgt uz ārzemēm.

Akcijas organizatori, tostarp Boriss Nadeždins un Jūlija Galiamina, uzsvēra, ka šis nav protests, bet gan leģitīma pilsoniskās līdzdalības forma, ko nevar aizliegt. Viņi aicināja izmantot institucionālos kanālus, lai paustu kopienu bažas. Aculiecinieki un neatkarīgie kanāli “Sotavision”, “RusNews” un “Activatica” sastrēgumstundās reģistrēja 70–115 metru garas rindas. Kāds organizators, runājot anonīmi, pastāstīja “Agentstvo”, ka 5,5 stundu ilgā pasākuma laikā rindā vienlaikus atradās aptuveni 400 cilvēku.

Petīcijās tika aicināts aizsargāt zaļās zonas un arhitektūras mantojumu, kā arī iebilda pret maksas ceļiem, ēku nojaukšanu un sociālo pabalstu samazināšanu. Dažas grupas vienlaikus iesniedza simtiem lappušu ar parakstiem.

“Sabiedrības dusmas un vēlmi piedalīties pilsētas dzīvē nevar aizliegt,” Telegram kanālā rakstīja J. Galiamina. Dalībnieki uzsvēra, ka pilsoniskie pasākumi joprojām ir svarīgi pat stingra režīma apstākļos. Dalībnieki atzīmēja, ka Putina administrators dokumentus apstrādāja ātrāk nekā parasti, acīmredzot, lai izvairītos no garām rindām. Viņi teica, ka dokumenti tika pieņemti bez īpašas vārdu apmaiņas.

Šāda mēroga protests pēdējo reizi tika novērots 2024. gada marta prezidenta vēlēšanu laikā, kad opozīcijas aktīvisti mudināja vēlētājus iepriekš noteiktā laikā pusdienlaikā iestāties rindās vēlēšanu iecirkņos. Šāds formāts tika uzskatīts par simbolisku, bet juridiski pieļaujamu līdzdalības formu.

