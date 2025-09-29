Internets mūsdienās kļuvis par neatņemamu daļu no mūsu ikdienas – daudziem tas nepieciešams, lai strādātu, citiem – lai mācītos, iepirktos un sazinātos ar saviem tuvākajiem. Tieši tāpēc savienojuma traucējumus daudzi uztver īpaši saasināti.
Redakcija pēdējās nedēļās saņēmusi vairāku iedzīvotāju sūdzības par problēmām, kas saistītas ar tīkla traucējumiem. Vairāki lasītāji atzīst, ka vēl pirms pāris gadiem viņu mājokļos internets darbojies stabili, taču šobrīd arvien biežāk rodas neparedzētas ķibeles un zūd savienojums.
Zvanot uz klientu atbalsta tālruņiem, kā galvenais iemesls nereti tiek minēta ēkas konstrukcija, lai gan ēka un to atrašanās vieta šajā laikā nav mainījusies. “Kas man jādzīvo papīra mājā?” vaicā viens no lasītājiem.
Cilvēki vēlas saprast, kas īsti notiek – vai traucējumi radušies tīkla modernizācijas dēļ vai pie vainas citi faktori? Tāpat viņi vēlas zināt, kāds ir pakalpojumu sniedzēju rīcības plāns gadījumos, kad ilgstoši jāsadzīvo ar lēnāku internetu, un vai šo problēmu vispār iespējams atrisināt.
Šos jautājumus nosūtījām lielākajiem interneta operatoriem Latvijā, un turpinājumā publicētas uzņēmumu atbildes.
LMT
“Latvijas Mobilais telefons” (LMT) uzsver, ka mobilā interneta darbību klientam var ietekmēt daudzi faktori. Viens no būtiskākajiem ir mobilā tīkla signāla stiprums ko saņem klienta gala iekārta. To ietekmē attālums līdz bāzes stacijai, lokālā ģeogrāfija un vides reljefs (meži, gravas, augstas ēkas u.tml.), ēku konstrukcijas īpatnības un izvietojums, iekārtas (telefona vai datora) darbība u.tml. Būtiska loma ir ēku konstrukcijām – siltināšanas risinājumiem, pakešu logiem ar UV vai metāla pārklājumu u.c., kas ievērojami samazina radioviļņu caurlaidību un vājina signālu.
Papildu traucējumus rada arī pieaugošais elektromagnētiskā starojuma fons (Wi-Fi, Bluetooth un citi elektromagnētiskā starojuma avoti), kas rada elektronisko trokšņu līmeni. Ne mazāk svarīgs ir arī paša lietotāja aprīkojums signāla saņemšanai – klienta iekārtas funkcionālās iespējas, vai ir uzinstalēta pēdējā programmatūras versija, neatbilstoša SIM karte, aizsargmaciņi vai nepiemērots iekārtas novietojums arī var būtiski ietekmēt signāla uztveršanu.
Tāpat mobilā interneta kvalitāti ietekmē tas, cik daudz vienlaicīgi mobilā interneta lietotāji ir dotajā vietā – bāzes stacijas zonā. Bāzes stacijas kapacitāte nav neierobežota – jo vairāk vienlaicīgo lietotāju atrodas dotajā bāzes stacijas šūnā, jo mazāks būs katra interneta lietotāju pieejamais datu pārraides ātrums. Lai to šo problēmu risinātu tiek uzstādītas vairākas bāzes stacijas – jo vairāk bāzes staciju tīklā, jo lielāka kopējā tīkla kapacitāte.
Īpaša ģeogrāfiskā zona ir Latvijas pierobeža, kur mobilā tīkla signālu ietekmē starptautiskie frekvenču koordinācijas noteikumi ar kaimiņvalstīm. Tas nozīmē, ka praktiski visās bāzes stacijās atsevišķās frekvencēs esam spiesti samazināt raidīšanas jaudu vai mainīt antenu leņķus, lai netraucētu mobilo sakaru tīklu darbību kaimiņvalstīs. LMT sadarbojas ar valsts institūcijām, lai izmantotu valsts infrastruktūru jaunu sakaru objektu izveidei, un regulāri paplašina pārklājumu arī pierobežas reģionos.
LMT katru gadu tīkla modernizācijā un infrastruktūras attīstībā investē vairāk nekā 30 miljonus eiro, būtiski pārsniedzot tirgus vidējos rādītājus. Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 1670 LMT bāzes stacijas, nodrošinot plašāko pārklājumu un lielāko kapacitāti valstī.
Tāpat visā pasaulē, tostarp Latvijā, tiek pakāpeniski izslēgta novecojušā 3G tehnoloģija, lai atbrīvotu frekvences jaudīgākam 4G un 5G tīklam. Klientiem, kas izmanto 4G/5G ierīces, šī pāreja nodrošina stabilākus un ātrākus sakarus. Tas ļauj nodrošināt ātrāku internetu un kvalitatīvākas balss sarunas VoLTE tehnoloģijā (ātrāks savienojums, HD balss kvalitāte, iespēja vienlaicīgi lietot internetu un zvanīt).
LMT mobilā tīkla pārklājuma mērījumi pierāda, ka tīkla attīstības un modernizācijas rezultātā signāla kvalitāte visā Latvijā ik gadu uzlabojas.
LMT speciālisti regulāri uzrauga tīkla kvalitāti un nepieciešamības gadījumā veic uzlabojumus, tai skaitā izbrauc pie klienta un novērtē signāla kvalitāti uz vietas. Vietās, kur tika konstatēts nepietiekams LTE pārklājums, esam aktivizējuši iepriekš 3G lietotās 900 MHz frekvences 4G LTE tīklā. Ja klientam ilgstoši ir vājāks signāls, aicinām ziņot par problēmas vietu, laiku un veidu, sazinoties ar LMT kontaktu centru. Speciālisti izvērtēs situāciju un piedāvās piemērotāko risinājumu – sākot no iekārtas vai SIM kartes maiņas līdz tehnoloģiskajiem risinājumiem, piemēram, ārtelpu rūterim.
Tāpat LMT uzsver, ka piedāvā bezmaksas tehniskus risinājumus šādās situācijās. Klientiem ar vāju pārklājumu tiek piedāvāti risinājumi gan balss, gan datu pārraidei. Viens no tiem ir VoWi-Fi pakalpojums, kas ļauj veikt zvanus un sūtīt SMS, izmantojot Wi-Fi tīklu, ja mobilais signāls iekštelpās ir vājš. Pirmos 12 mēnešus pakalpojumu piedāvā bez papildu maksas. Papildu iespējama individuāla konsultācija par piemērotākajām iekārtām un to izvietojumu.
Signāla kvalitāti bieži nosaka iekārtas novietojums vai tās tehniskais stāvoklis. LMT aicina šādos gadījumos vispirms sazināties ar LMT un kopā meklēt risinājumu. Stabilākai signāla uztverei īpaši piemērots ir internets ar ārtelpu rūteri, kas nodrošina maksimāli labu signāla kvalitāti neatkarīgi no apstākļiem iekštelpās.
Tāpat tiek piedāvāti arī mūsdienīgākie un jaudīgākie telefoni, nereti iekārtas nomaiņa palīdz atrisināt signāla stiprību.
LMT prioritāte vienmēr ir nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti, tāpēc ik dienu mērķtiecīgi strādājam, lai mūsu klientiem visā Latvijā būtu pieejami moderni, jaudīgi un droši sakari. Aicinām klientus, kuri izjūt sakaru traucējumus, ziņot par tiem LMT, norādot pēc iespējas precīzāku informāciju – tikai kopīgi varam rast ātrāko un efektīvāko risinājumu.
Tele2
Mēs regulāri apkopojam klientu iesūtītos un zvanu centrā uzdotos jautājumus, un analizējam tos. Ja raugāmies uz mūsu datiem kopš 2023. gada, tie neuzrāda sūdzību skaita pieaugumu par tīkla jautājumiem. Gluži pretēji, salīdzinot ar 2023. gadu, sūdzību skaits ir samazinājies par aptuveni 13%.
Mēs pēdējos gados esam investējuši lielus finanšu līdzekļus tīkla modernizācijām – pēdējo trīs gadu laikā tie ir aptuveni 60 milj. eiro. Tas ļāvis mums modernizēt mūsu 4G tīklu, kā arī attīstīt 5G pārklājumu, kas ir plašākais Latvijā. Arī šogad notiek tīkla attīstības darbi un ir plānots uzstādīt aptuveni 300 jaunas 5G bāzes stacijas. Modernizējot 4G bāzes stacijas, tiek uzstādītas jaunākās paaudzes iekārtas, kas uzlabo tīkla kapacitāti. Tas nozīmē, ka bāzes stacijas pīķa stundās daudz labāk spēj vienlaikus apkalpot vairāk mobilo sakaru pakalpojumu lietotāju.
Ieguldījumi attīstībā ir uzlabojuši mūsu tīkla kvalitāti. To apliecina arī dažādi dati. Piemēram, nesen tika publicēti neatkarīgā mobilo tīklu kvalitātes mērījumu pakalpojumu sniedzēja “SpeedChecker” dati. Tie skaidri parāda, ka interneta ātrums būtiski pēdējos gados audzis. Piemēram, 2023. gada pārskatā Tele2 mobilā interneta vidējais lejupielādes ātrums bija 32,33 Mb/s, bet 2025. gada pārskatā jau 104,18 Mb/s, kas ir lielākais lejupielādes ātrums Latvijā.
Arī oficiālie SPRK mobilo balss zvanu kvalitātes mērījumi apliecina, ka balss zvanu kvalitāte Latvijā ir augstā līmenī un pēdējo gadu laikā tā ir uzlabojusies.
Tele2 mobilo sakaru pakalpojumi ir pieejami 99% Latvijas iedzīvotāju. Atsevišķos gadījumos klientiem var būt kādi jautājumi par mobilo sakaru tīklu un
Šādās situācijās vienmēr jautājumus risinām individuālā kārtā un cenšamies rast labāko risinājumu.
Mēs arī aicinām tos klientus, kas savos mobilajos tālruņos nav aktivizējuši VoLTE tehnoloģiju, to izdarīt. Šī tehnoloģija ir bez maksas, tā nodrošina ātrāku zvana savienojuma laiku, kā arī augstāku balss un video zvanu kvalitāti. Jaunākajiem telefonu modeļiem šī tehnoloģija ir iestatīta automātiski, bet vecākiem modeļiem tas jāizdara manuāli. Ar iestatīšanu var iepazīties šeit.
Tet
Tet fiksētajā datu pārraides tīklā ar laiku Interneta stabilitāte un ātrums tikai pieaug, jo attīstās tehnoloģijas un caur to pašu pārraides vidi (piemēram, optisko šķiedru) ir iespējams sasniegt lielāku datu pārraides ātrumu un labāku kvalitāti. Tet tīklā, atšķirībā no bezvadu sakariem, katram interneta lietotājam ir savs izdalīts/fiksēts pieslēgums un tie savā starpā nekonkurē par pieejamo bezvadu datu pārraides kanālu.
Bezvadu tīklos var būt situācijas, kad vienam konkrētam interneta lietotājam nekas nav mainījies, bet ietekme ir radusies blakus esošajiem lietotājiem.
Tas, kam būtu jāpievērš uzmanība, ja tomēr ir pasliktinājusies pakalpojuma kvalitāte Tet tīklā, būtu bezvadu savienojums (Wi-Fi). Viens no vienkāršākajiem viediem ir Wi-Fi ierīci jeb maršrutētāju, ko izmanto lielākā daļa interneta lietotāju savās mājās, laiku pa laikam pārstartēt.
Metāla plāksne var pilnībā bloķēt radioviļņu izplatīšanos, betona siena ievērojami samazina signālu, bet koka starpsienas rada nelielus traucējumus. Tāpat Wi-Fi signālu vājina spoguļstikls.
Elektromagnētisko viļņu spēks arī strauji samazinās, pieaugot attālumam no Wi-Fi līdz ierīcei, ar kuru tiek izmantots internets. Tāpēc iesakām ierīci novietot atklātā vietā, kur signālam ir vismazāk iespējamo traucējumu. Ne skapī, atvilktnē, aiz sienas vai aiz metāla šķēršļiem.
Iespējams, Wi-Fi tīklam ir pieslēgtas iekārtas, kurām internets šobrīd nav nepieciešams. Ja Wi-Fi signālu nepieciešams noraidīt starp ēkas stāviem, piemēram, privātmājā, griestu pārsegums var izrādīties nopietns šķērslis. Tādā gadījumā kādu no Wi-Fi raidītājiem – vai nu galveno Wi-Fi maršrutētāju vai arī, ja tas nav iespējams, Wi-Fi pagarinātāju, jānovieto starpstāvu savienojuma vietā, piemēram, kāpnēs.
Kopumā visi operatori atzīst, ka interneta kvalitāti ietekmē daudzi faktori – sākot no tīkla noslodzes un tehnoloģiju maiņas, beidzot ar ēkas sienām, lietotāja iekārtām un pat to novietojumam mājās. Viņi turpina ieguldīt tīklu attīstībā un piedāvā dažādus risinājumus, bet stabils savienojums ir kopīgs darbs: pakalpojumu sniedzēji uzlabo pārklājumu, savukārt lietotājiem jāparūpējas par piemērotām ierīcēm un to pareizu uzstādīšanu un novietojumu.