Vai Eiropā tiešām labie gadi jau ir aiz muguras? Jurists atklāj, kāda aina ir Latvijā

20:25, 30. janvāris 2026
Viedokļi

Aptaujas datos atklājas interesanta tendence: Eiropā 63% respondentu uzskata, ka labākie gadi ir aiz muguras. Vai tā pat ir mums Latvijā? Jānis Ilsteris, Konkurences padomes Juridiskā departamenta vecākais jurists, eksprokurors, TV24 raidījumā “Preses klubs” atklāj savu redzējumu.

Ilsteris uzskata, ka Latvijā labie gadi ir vēl tikai priekšā. Šo pesimismu Eiropas līmenī viņš skaidro ar karu un apziņu, ka vairs nebūs iespējas iepirkt no Krievijas lētos resursus. Vēl viņš to skaidro ar ASV: “Viena persona var izdarīt diezgan lielas sliktas lietas.” Jurists pauž, ka demokrātija nav akmenī iecirsta – par to nemitīgi ir jācīnās. Eiropa vairs nevar slīkt apmierinātībā, ka viss ir kārtībā, jo viss kārtībā nav.

