Pēdējais piliens pacietības "burkā": Eiropa ar Ukrainu gatava NATO vietā veidot jaunu aliansi
ASV prezidenta Donalda Trampa draudi ieviest soda tarifus jebkuram, kurš mēģinās viņam liegt iegūt Grenlandi, kļuva par pēdējo pilienu, ja runājam par Eiropas pacietības līmeni. Ja ASV būtiski nemainīs savu pieeju, šis process, visticamāk, noslēgsies ar radikālām pārmaiņām Rietumos, kas izmainīs globālo spēku līdzsvaru.
Kā raksta Politico, Eiropa ir gatava izveidot savu drošības aliansi, un Ukrainai tajā varētu būt nozīmīga loma.
Eiropas valstis, tostarp tās, kas nav ES dalībvalstis (piemēram, Apvienotā Karaliste un Norvēģija), lielu daļu Trampa otrā prezidentūras termiņa ir strādājušas efektīvā grupā, kas darbojas bez Amerikas – tā sauktajā “gribētāju koalīcijā”.
35 valstu nacionālās drošības padomnieki uztur regulāru kontaktu, bieži tiekoties tiešsaistē vai klātienē, kā arī sazinoties neformālāk – ar īsziņām. Viņi ir pieraduši meklēt daudzpusīgus risinājumus pasaulē, kurā Tramps ir daļa no problēmas. Šajā lokā savstarpējā uzticēšanās ir augsta, Politico apgalvo ar grupas darbību iepazīstināti avoti.
“Tādi līderi kā Kīrs Stārmers (Lielbritānija), Emanuels Makrons (Francija), Frīdrihs Mercs (Vācija), Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, Aleksandrs Stubs (Somija) un Džordža Meloni (Itālija) regulāri sazinās savā starpā – bieži vien vienā un tajā pašā grupas čatā.”
Ukrainas nozīmīgā loma
Šī apvienība pazīstama kā Vašingtonas grupa, nosaukta par godu Eiropas līderu vizītei Baltajā namā kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski 2025. gada augustā.
“Gribētāju koalīcija sākās ar Ukrainu,” norāda kāds cits diplomāts. “Bet tā ir izveidojusi ļoti ciešas saiknes starp atsevišķiem galvaspilsētu līderiem. Viņi uzticas cits citam, spēj sadarboties, pazīst cits cita vārdus un var ātri sazināties.”
Politico norāda, ka arī pats Zelenskis aktīvi piedalās šajās sarakstēs, kas piešķir visam vēl lielāku intrigu: “Ukraina neapšaubāmi ir visvairāk militarizētā valsts šajā lokā – ar milzīgu armiju, augsti attīstītu dronu ražošanas nozari un lielāku kara pieredzi nekā jebkurš cits. Ja Ukrainas militāro spēku apvienotu ar Francijas, Vācijas, Polijas un Lielbritānijas jaudu, šīs gribētāju koalīcijas potenciāls būtu milzīgs – apvienojot gan kodolvalstis, gan valstis bez kodolieročiem.”
Iepriekš jau vēstījām, ka Dānija, Somija, Francija, Vācija, Nīderlande, Norvēģija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste kopīgā paziņojumā nosodīja prezidenta Trampa draudus par muitas tarifiem, nosaucot tos par transatlantisko attiecību graušanu.