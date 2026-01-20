Eiropas Savienības karogs.
ASV prezidenta Donalda Trampa agresīvā politika pret Grenlandi ir radījusi spriedzi, kas, pēc ekspertu domām, varētu novest pie NATO iekšējās vienotības vājināšanās, vēsta ārzemju medijs.

Pagaidām alianse joprojām pastāv, un mūsu interesēs ir to saglabāt. Ursulas fon der Leienas nesenie izteikumi liecina, ka Eiropa ir nolēmusi kļūt par militāru lielvaru, raksta Eiropas Parlamenta deputāts Riho Terrass.

Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisijas prezidente fon der Leiena nāca klajā ar izšķirošu paziņojumu: Eiropai jākļūst par globālu militāru lielvaru.

“Es ilgi gaidīju šo paziņojumu un vienmēr esmu atbalstījis šādu nostāju Eiropā. Perspektīvas tam ir labas – mēs esam otrā lielākā ekonomika pasaulē, un mūsu pašreizējie drošības riski atbalsta šo ambīciju. Eiropas līderi sapratuši, ka vairs nav runa tikai par Ukrainu, bet arī par ES bažām saistībā ar Grenlandi, kā arī ASV un Krievijas vienošanos Arktikā. Tas viss tieši ietekmē mūs,” skaidro Terrass.

Eiropas Savienības jaunā drošības stratēģija būs gatava šī gada pirmajā pusē. Oficiāla dokumenta vēl nav, taču virzība šajā virzienā turpinās.

Galvenais ir nepieļaut kļūdu, vājinot transatlantiskās saites neatkarīgas aizsardzības vārdā. Šobrīd Amerikas Savienotās Valstis ir mūsu galvenais sabiedrotais, un NATO ar savu 5. pantu ir lielākā drošības garantija.

Tāpēc es nevaru piekrist Eiropas aizsardzības komisāra Andriusa Kubiļa priekšlikumam izveidot atsevišķu Eiropas armiju. Eiropas aizsardzības stiprināšana nenozīmē NATO aizstāšanu, bet gan mūsu pašu ieguldījuma palielināšanu alianšu ietvaros.

Vienlaikus ir svarīgi, lai dalībvalstis stiprinātu savas aizsardzības spējas, sadarbojoties un izmantojot kopēju finansējumu.

Aizsardzības fonds ES ilgtermiņa budžetā

Kā vienu no risinājumiem ierosināts izveidot atsevišķu ES aizsardzības budžetu jeb aizsardzības fondu, kas nākotnē finansētu visus Eiropas drošības un aizsardzības projektus. Ideja ir ambicioza, taču jau saņēmusi pozitīvas atsauksmes no kolēģiem.

Otra iespēja ir izveidot tā saukto aizsardzības logu ES ilgtermiņa budžetā, kas varētu kalpot kā pamats militārajai rezervei vai budžeta novirzīšanai kritiskos gadījumos.

Praksē tas nozīmētu, ka kara vai krīzes situācijā ES varētu novirzīt līdzekļus aizsardzībai, balstoties uz situācijas nopietnību un vajadzībām. Šis risinājums būtu juridiski vienkāršāks un budžeta ziņā elastīgāks nekā pilnīgi atsevišķa aizsardzības budžeta veidošana.

Militārā rezerve tiks aktivizēta, tiklīdz tiks piemērota ES savstarpējās aizsardzības klauzula – 42.7. pants. Pēdējā laikā Eiropā pieaug diskusijas par šīs klauzulas praktisku ieviešanu. Jā, tā ir jāievieš, un Terrass sīkāk paskaidro tās nozīmi.

42.7. panta stiprās un vājās puses

42.7. pants paredz, ka uzbrukuma gadījumā dalībvalstīm ir pienākums sniegt palīdzību un atbalstu uzbrukuma upuriem pakļautajai valstij. Tas būtībā līdzinās NATO 5. pantam, taču fundamentālā atšķirība ir tāda, ka 42.7. pants nav militārs līgums.

Tam nav tāda paša juridiskā spēka un militārā svara, un tas nestājas spēkā tik automātiski kā NATO 5. pants. ES nav militāra savienība, bet gan ekonomiska un politiska alianses forma.

Mērķis ir palielināt Eiropas atbildību un sagatavotību kritiskās drošības situācijās. Klauzula, kas šobrīd ir vairāk simboliska, ir jāpadara skaidrāka un efektīvāka.

Praktiski tās ieviešana nozīmētu trīs galvenos papildinājumus:

  1. Skaidrāka lēmumu pieņemšanas un rīcības ķēde – dalībvalstīm jāzina, kad un kā reaģēt kopīgi.
  2. Uzlabota stratēģiskā plānošana un sagatavotība, ņemot vērā kaujas scenārijus.
  3. Efektīvāka militāro spēju koordinācija, pilnībā vienojoties ar NATO struktūrām.

Papildus klasiskajiem bruņotajiem uzbrukumiem klauzula nākotnē varētu attiekties arī uz bruņotām provokācijām, piemēram, vairāku valstu gaisa telpas pārkāpumiem vai sabotāžu uz dzelzceļa Polijā. Šādi piemēri jau pastāv.

NATO šajās situācijās reaģēja profesionāli, taču Eiropas loma ir jāstiprina, lai tās iesaiste būtu skaidrāka un nozīmīgāka. Mūsdienu nestabilajā pasaulē tas ir steidzami nepieciešams.

