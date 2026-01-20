Tramps saasināja spriedzi – NATO var sabrukt. Eiropas līderiem ir plāns kā Eiropai kļūt par militāro lielvaru 0
ASV prezidenta Donalda Trampa agresīvā politika pret Grenlandi ir radījusi spriedzi, kas, pēc ekspertu domām, varētu novest pie NATO iekšējās vienotības vājināšanās, vēsta ārzemju medijs.
Pagaidām alianse joprojām pastāv, un mūsu interesēs ir to saglabāt. Ursulas fon der Leienas nesenie izteikumi liecina, ka Eiropa ir nolēmusi kļūt par militāru lielvaru, raksta Eiropas Parlamenta deputāts Riho Terrass.
Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisijas prezidente fon der Leiena nāca klajā ar izšķirošu paziņojumu: Eiropai jākļūst par globālu militāru lielvaru.
Eiropas Savienības jaunā drošības stratēģija būs gatava šī gada pirmajā pusē. Oficiāla dokumenta vēl nav, taču virzība šajā virzienā turpinās.
Tāpēc es nevaru piekrist Eiropas aizsardzības komisāra Andriusa Kubiļa priekšlikumam izveidot atsevišķu Eiropas armiju. Eiropas aizsardzības stiprināšana nenozīmē NATO aizstāšanu, bet gan mūsu pašu ieguldījuma palielināšanu alianšu ietvaros.
Vienlaikus ir svarīgi, lai dalībvalstis stiprinātu savas aizsardzības spējas, sadarbojoties un izmantojot kopēju finansējumu.
Aizsardzības fonds ES ilgtermiņa budžetā
Kā vienu no risinājumiem ierosināts izveidot atsevišķu ES aizsardzības budžetu jeb aizsardzības fondu, kas nākotnē finansētu visus Eiropas drošības un aizsardzības projektus. Ideja ir ambicioza, taču jau saņēmusi pozitīvas atsauksmes no kolēģiem.
Otra iespēja ir izveidot tā saukto aizsardzības logu ES ilgtermiņa budžetā, kas varētu kalpot kā pamats militārajai rezervei vai budžeta novirzīšanai kritiskos gadījumos.
Militārā rezerve tiks aktivizēta, tiklīdz tiks piemērota ES savstarpējās aizsardzības klauzula – 42.7. pants. Pēdējā laikā Eiropā pieaug diskusijas par šīs klauzulas praktisku ieviešanu. Jā, tā ir jāievieš, un Terrass sīkāk paskaidro tās nozīmi.
42.7. panta stiprās un vājās puses
42.7. pants paredz, ka uzbrukuma gadījumā dalībvalstīm ir pienākums sniegt palīdzību un atbalstu uzbrukuma upuriem pakļautajai valstij. Tas būtībā līdzinās NATO 5. pantam, taču fundamentālā atšķirība ir tāda, ka 42.7. pants nav militārs līgums.
Tam nav tāda paša juridiskā spēka un militārā svara, un tas nestājas spēkā tik automātiski kā NATO 5. pants. ES nav militāra savienība, bet gan ekonomiska un politiska alianses forma.
Praktiski tās ieviešana nozīmētu trīs galvenos papildinājumus:
- Skaidrāka lēmumu pieņemšanas un rīcības ķēde – dalībvalstīm jāzina, kad un kā reaģēt kopīgi.
- Uzlabota stratēģiskā plānošana un sagatavotība, ņemot vērā kaujas scenārijus.
- Efektīvāka militāro spēju koordinācija, pilnībā vienojoties ar NATO struktūrām.
Papildus klasiskajiem bruņotajiem uzbrukumiem klauzula nākotnē varētu attiekties arī uz bruņotām provokācijām, piemēram, vairāku valstu gaisa telpas pārkāpumiem vai sabotāžu uz dzelzceļa Polijā. Šādi piemēri jau pastāv.
NATO šajās situācijās reaģēja profesionāli, taču Eiropas loma ir jāstiprina, lai tās iesaiste būtu skaidrāka un nozīmīgāka. Mūsdienu nestabilajā pasaulē tas ir steidzami nepieciešams.