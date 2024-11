Pirms ASV prezidenta vēlēšanām liels robotu jeb botu tīkls soctīkla vietnē “X” ir veicinājis atbalstu vienam no amata kandidātiem – Donaldam Trampam. Pētniece, kura atklāja šo tīklu, nosauca to par “lielu, bet neapstrādātu”, šodien vēstīja Vācijas medijs “Deutsche Welle“.

Sociālajā plašsaziņas līdzekļu platformā “X”, kas agrāk bija “Twitter”, ir parādījušies lietotāju konti, kuros izmanto ģeneratīvo mākslīgo intelektu, lai palielinātu atbalstu tieši ASV prezidenta amata kandidātam Trampam, tā atklāja pētniece Elise Tomasa (Elise Thomas). Kā zināms, tad Trampa pretiniece 2024.gada vēlēšanās 5.novembrī ir Kamala Harisa, kuru Tramps cenšas pātrumpot.

Tomasa ir pētījusi ar valsti saistītas informācijas operācijas, dezinformāciju, sazvērestības teorijas un politisko kustību tiešsaistes dinamiku. Viņa dokumentēja savus atklājumus. “Jūs sākat nedaudz nojaust, kam tas līdzinās,” viņa teica “Deutsche Welle”. “Pēc tam, kad es atradu pirmos kontus, es varēju apstiprināt savas aizdomas, meklējot tādus izteiksmīgus ierakstus kā atteikumi un atzīšanās,” viņa skaidroja.

Pētniece sacīja, ka viņa pirms temata [Thread] izveides vietnē “X” ir atradusi vismaz vairākus desmitus kontus un kopš tā laika ir atradusi vēl vairāk. Daudzi no tiem bija ar zilu ķeksīti verificēti lietotāju konti, kas ir standarts surogātpasta tīkliem, viņa teica.

1. I’ve found a large, AI-driven bot network on X which is posting in support of Trump in the US election.

Thread. pic.twitter.com/ez38QbkVsP

— Elise Thomas (@elisethoma5) November 3, 2024