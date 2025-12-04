“Tilde” līdzdibinātājs raidījumā “Latvijas formula”: MI palīdz tulkot materiālus daudz lielākos apmēros 0
Valsts tehnoloģiskā un digitālā attīstība, tai skaitā mākslīgais intelekts – par to šovakar raidījumā “Latvijas formula” ar profesoru Mārci Auziņu.
Trešajā “Latvijas formula” raidījumā profesors Mārcis Auziņš ar sarunas biedriem apspriedīs mākslīgā intelekta dotās iespējas, valsts pārvaldes digitālo attīstību, kā arī par kiberdrošību.
Sarunā piedalās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols, Mākslīgā intelekta centra padomes priekšsēdētāja, LU profesore Signe Bāliņa un “Tilde” līdzdibinātājs un padomes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.
“Tilde” līdzdibinātājs sarunas laikā atbild uz jautājumu, vai patiesi mākslīgais intelekts liek pazust profesijām, jo tās vairs nav nepieciešamas – to vietā visu izdara mākslīgais intelekts? A. Vasiļjevs to noraida, jo, piemēram, tulki ar mākslīgā intelekta palīdzību var apstrādāt daudz vairāk materiāla. Tehnoloģija iztulko, bet joprojām ir nepieciešams cilvēks, kas pārbauda tulkojuma kvalitāti. Tulka darbs mainoties uz daudz radošāku profesiju un tieši tulki valodu ziņā kļūst par mākslīgā intelekta trenētājiem.
