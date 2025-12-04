“Palika bez sakariem…” Ukrainas fronti piemeklējis kritisks brīdis 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, sniedz komentāru par notikumiem Huļai Pole sektorā. Viņš stāsta, kā Ukrainas bruņotajiem spēkiem izdevies novērst kritisko situāciju un apturēt pretinieka uzbrukumu, piesaistot rezerves un koordinējot vienības kaujas laukā.
No Huļai Pole sektora pienākušas ziņas, ka Ukrainai izdevies novērst kritisko situāciju. Ukrainas bruņotie spēki pievilkuši un piesaistījuši rezerves, lai kritisko situāciju varētu novērst.
Slaidiņš norāda, ka tika piesaistīta gan mehanizētā brigāde, gan kājinieku spēki, kā rezultātā izdevās apturēt pretinieku.
Kritisks brīdis pienāca tad, kad viens no Ukrainas spēku teritoriālās brigādes bataljoniem zaudēja kontroli. Karavīri palika bez sakariem un paši nolēma pamest savas pozīcijas. Slaidiņš uzsver, ka sakarnieku loma ir ļoti svarīga un pilda vienu no svarīgākajām kaujas funkcijām.
Tāpat Slaidiņš atklāj, ka apjukuma laikā izcēlās savstarpējs uguns incidents. Savukārt Krievijas diversantu grupas iefiltrējās aizmugurē un nogalināja četrus ukraiņu bezpilota lidaparātu pilotus un iznīcināja piesegšanas grupu. Slaidiņš gan piebilst, ka kaujas darbībā neliels haoss ir normāla un ierasta lieta.
Publiskajā telpā ir parādījušās ziņas, ka krievu grupas ir iesaistījušas kaujās ar ukraiņiem pašā pilsētā, bet šai informācijai apstiprinājuma nav, tāpēc uz doto brīdi to uzskata par pieņēmumu.
Slaidiņš demonstrē video, kurā redzams krievu uzbrukums, sniedzot paplašinātāku ieskatu par situāciju frontē.