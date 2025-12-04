VIDEO. Astoņkājis – pianists? Zviedru mūziķis pierāda, ka jebkuram var iemācīt spēlēt klavieres 0

Zviedru mūziķis un “YouTube” satura veidotājs Matiass Krancs, pazīstams ar saviem ekscentriskajiem muzikālajiem eksperimentiem, atradis pavisam neparastu veidu, kā iemācīt astoņkājim spēlēt klavieres.

Krancs, kurš regulāri dalās ar saviem trakajiem projektiem, devās uz dzīvo jūras velšu tirgu, kur “izglāba” jaunu astoņkāji, ko nosauca par Takojaki, vēsta “Classic FM”. Apvienojot interesi par dzīvniekiem un mūziku, kā arī faktu, ka astoņkāji ir pazīstami kā ļoti gudri radījumi, viņš nolēma pārbaudīt, vai jaunais sabiedrotais spēs apgūt kādu melodiju.

“Man vienmēr ir gribējies iemācīt kādam dzīvniekam spēlēt klavieres,” Krančs skaidroja savā “YouTube” video.

“Teorētiski astoņkājiem ir neticams potenciāls. Tie ir tikpat gudri kā trīsgadnieki, lieliski problēmu risinātāji, un katrai no viņu astoņām kājām ir sava veida mini smadzenes. Tas ir kā astoņi pianisti vienā ķermenī.”

Krancs izmēģināja vairākas mācīšanas metodes, tostarp izgaismotas taustiņu rindas un viltotus krabjus, kas slēpti klavieru iekšpusē. Tas nedarbojās, tāpēc viņš izstrādāja īpašu “astoņkāja klavieru” konstrukciju, kas pielāgota Takojaki spējām un ziņkārei.

Tagad ikreiz, kad Takojaki nospiež klavieru taustiņu, caurule ar barību nolaiž krabi mazliet tuvāk viņam. Tikai nospēlējot melodiju līdz galam, krabis nonāk satveršanas attālumā.

“Neviens man neticētu, ja tas nebūtu ierakstīts,” saka Krancs.

Takojaki gan vēl nespēlē Šopēna etīdes, taču Kranca eksperiments jau piesaistījis tūkstošiem sekotāju.

