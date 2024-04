Vai Latvijā tāpat kā Francijā būtu jāievieš 5 eiro naudas sods par neierašanos pie ārsta? “Totāli par maz,” uzskata mediķis Rafaels Ciekurs Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” tika apspriesta Francijas valdības iecere ieviest 5 eiro naudassodu par neierašanos uz vizīti pie ārsta, ja bijis pieraksts, taču pacients par savu neierašanos nav brīdinājis ārstniecības iestādi. Vai tas ir par maz – 5 eiro?

“Totāli par maz!” tā komentēja Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, anestēzijas māsa un ārstniecības personu mācībspēks Rafaels Ciekurs. Viņš uzskata, ka tā būtu “normāla prakse”, ja arī pie mums Latvijā ko tādu ieviestu medicīnas iestādēs. “Ja paskatāmies Latvijā, tad bišķiņ mēs tādu praksi pielietojam, bet ne medicīnā,” precizēja Ciekurs, minot piemēru par Jūrmalas pilsētu, kur iedzīvotājiem tiek piešķirti bezmaksas braucieni vilcienā, kas regulāri jāizmanto un biļetes “jāatprečo”, lai netiktu šīs iespēja liegta uz kādu laiku.

“Tas ir ļoti motivējoši! Ja es esmu nopircis, tad es braukšu ar to vilcienu, un es to izmantoju. Tāpat arī šeit. Ja es esmu pierakstījies [pie ārsta], tad es arī organizēju savu dzīvi tā, lai es varu tikt uz šo pakalpojumu un to saņemt. Bet es neteiktu, ka tikai ar tādiem naudas sodiem…Jo tas atkal būs – kā mēs administrēsim, kas skries pakaļ, kurš tagad “Creditreform” iesniegs?! Dēļ tiem pieciem eiro tā dzīšanās pakaļ būs dārgāka, nekā tas reālais ieguvums. Pacientam, jā, tas liks būt disciplinētam,” komentēja Ciekurs TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Ciekurs turpināja paust savu viedokli, sakot: “Es teiktu, ja tu neesi ieradies uz valsts apmaksāto rindu – uz šo te noteikto pakalpojumu, tad attiecīgi tev tiek liegta iespēja kaut kādā laika periodā izmantot šo te valsts finansēto pakalpojumu, nevis tā: “Es te pierakstījos, divus mēnešus izstāvēju rindā, bet neatnācu, nu, tad es atkal pierakstos!” Nē, viss, tad tev, piemēram, uz pusgadu šis pakalpojums tiek liegts – saņemt valsts līdzfinansējumu,” tādu sistēmu ieteica ieviest Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs Ciekurs.

Ciekurs atgādināja, ka arī likumā ir rakstīts, ka “pacienta pienākums ir rūpēties par savu veselību”. “Tās ir rūpes! Mēs jau zinām tikai savas tiesības, bet nereti aizmirstam par pienākumiem,” uzsvēra Ciekurs.

Turklāt Latvijā šobrīd medicīnas iestādēs plaši tiekot izmantots mākslīgais intelekts, lai atgādinātu pacientiem ierasties uz vizīti pie ārsta. “Zvana tie virtuālie asistenti: “Labdien, te Toms, atgādinu, ka Jums rīt ir pieraksts uz izmeklējumu!” Tur pat nav vajadzīgs cilvēkresurss, kas to paveic, jo tas ir diezgan dārgs resurss, kad cilvēks visu dienu sēž uz telefona un zvana [pacientiem],” piebilda Ciekurs TV24 raidījuma “Preses klubs”, diskutējot par situācijām, kad pacienti pierakstās uz vizīti, bet bez brīdinājuma uz to neierodas, tādējādi liedzot citiem pacientiem izmantot iespēju tikt pie ārsta.

Jau vēstīts, ka Francijas valdība iecerējusi ieviest piecu eiro naudassodu par neierašanos uz vizīti pie ārsta, ja bijis pieraksts, taču pacients par neierašanos nav brīdinājis, ziņoja LETA 7.aprīlī.

Pēc valsts lielākās mediķu arodbiedrības datiem, Francijā pacienti neierodas uz plānoto vizīti pie ārsta 27 miljonus reižu gadā. Valdība plāno iesniegt parlamentam atbilstošu likumprojektu. Iecerēts, ka naudassods par neierašanos pie ārsta tiks piemērots no nākamā gada 1.janvāra.

Sods būs jāmaksā tiem, kas bez brīdinājuma neierodas uz vizīti vai par neierašanos paziņo mazāk nekā 24 stundas iepriekš.

