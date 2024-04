Attēlam ir ilustratīva nozīme Foto: Shutterstock

“Mani sagaida nopietna izrēķināšanās, ja turpināšu pieprasīt naudu atpakaļ,” Ivars iztērējis 2000 eiro par hipnoterapijas seansiem, kuri viņam nepalīdz, bet naudu atpakaļ nevar saņemt Ieteikt







Samaksāt 2000 EUR par palīdzību, kuru beigās nesaņem, un par draudiem nopietni izrēķināties! Šādu pieredzes stāstu LA.LV saņēma no kāda vīrieša vārdā Ivars (vārds mainīts). Šī gada janvārī viņš uzsāka hipnoterapijas kursu pie hipnoterapeites Karīnas Stoldes, nenojaušot, ar ko sesijas, kuras garantēja 100% rezultātu, patiesībā beigsies.

Reklāma Reklāma

Kā viss sākās

Ivars nevēlējās publiski atklāt, kādas tieši problēmas pamudināts viņš meklējis hipnoterapeita palīdzību. Vien noteica, ka tā ir pārāk intīma un cenšas sev palīdzēt jau ilgāku laiku.

«Jau ilgu laiku meklēju palīdzību ārpus sevis, izmēģinot dažādus terapijas veidus, bet nedz psihoterapija, nedz kas cits manā gadījumā vienkārši nestrādāja. Beigu beigās nolēmu, ka vajag vērsties arī pie hipnoterapeita. Ilgi par to domāju līdz kādu dienu man «Facebook» izmeta ārā reklāmu par hipnoterapeiti, kura sociālajos tīklos ir ar nosaukumu «Noslēpumu pasaule», nolēmu apskatīties, ko piedāvā. Bija sajūta, ka esmu atradis tieši to, ko meklēju – īsto cilvēku, kas spēs man palīdzēt sakārtot sevi un savu privāto dzīvi.»

Kā liecina pieejamā informācija hipnoterapeites sociālajos tīklos, viņai ir iegūts sertifikāts hipnoterapijā Amerikas hipnozes akadēmijā Floridā. Ivars atzīst, ka tikai vēlāk, esot procesā, sapratis, ka uzķēries uz mārketinga trikiem.

«Galvenais pievilināt cilvēkus, atrast savu auditoriju un pārdot cilvēkiem palīdzību, kas tiek garantēta simtprocentīgi. Viņa piedāvāja bezmaksas tiešsaistes konsultāciju, kuras laikā izklāstīju savu problēmu. Viņa atbildēja, ka 100% garantē rezultātu! Pēc astoņām nodarbībām mana pamatproblēma būs pazudusi!»

Tā kā prasītā summa par astoņām hipnoterapijas nodarbībām nebūt nebija maza – 2000 eiro, vīrietim bija vajadzīgs nedaudz laiks, lai iekrātu nepieciešamo summu. Taču šī gada janvāra vidū viņš apņēmības pilns uzsāka seansus.

Rezultāts nekāds! Kļuva tikai sliktāk

Hipnoterapija ir viens no psihoterapijas veidiem, kas risina cilvēka problēmas zemapziņas līmenī. Lielākoties cilvēks tiek ievests dziļā, relaksētā stāvoklī, kura laikā tiek izmainīts apziņas stāvoklis. Atšķirībā no citām terapijas formām, tiek uzskatīts, ka hipnozes terapijā vēlamās izmaiņas un rezultāts ir redzams jau pēc dažiem seansiem.

Uz to cerēja arī Ivars, taču notika viss citādi. Viņš stāsta: «Sesijas notika vienu reizi nedēļā tikai attālināti tiešsaistē. Pēc katras nodarbības, nākamajā dienā bija arī pārrunas par sesijā notikušo. Viena sesija pēc otras un it kā kaut kas mainās, bet ne uz to pusi, kur pamatā tēmēju. Manai pamatproblēmai mēs nepieskārāmies. Tas šķita dīvaini, bet turpināju savā naivumā uzticēties speciālistei. Domāju, ka gan jau viņa zina, ko dara un ka tā tam sākumā ir jābūt – problēmu tāpat atrisināsim, vienkārši sākumā jāiziet cauri citām lietām.»

Reklāma Reklāma

Ivars skaidro, ka pirmajās četrās nodarbībās, kas ir puse no hipnoterapijas kursa, notika iešana cauri bērnības lietām. Vēlamajā un vajadzīgajā virzienā pilnīgi nekas nebija mainījies.

«Sapratu, ka puse no kursa jau garām, bet rezultātu nekādu. Līdz ar to uzrakstīju Karīnai ziņu ar jautājumu, kas notiek, ja mērķi mēs nesasniedzam? Vai man tiks atgriezta atpakaļ samaksātā nauda? Uz ko saņēmu šādu atbildi: «Ja jūti, ka vajag vairāk nodarbības, tad varam taisīt sesijas 2x nedēļā.» Par naudas atgriešanu ne vārda. Es arī savā naivumā noticēju, ka, intensīvāk strādājot, viss mainīsies, tāpēc turpinājām nu jau divas reizes nedēļā.»

Kā apgalvo Ivars, pēc katras nodarbības viņam palika tikai sliktāk. Turklāt tas ietekmēja arī viņa laulības dzīvi.

«Tas grāva manu laulības dzīvi ar vien spēcīgāk un spēcīgāk. Bet man tika teikts, ka pēcsesiju dīvainais stāvoklis, būšana ne savā ādā, ir tikai normāli. Tā esot daļa no procesa un problēmas risināšanas. Tikai tagad saprotu, kāds muļķis tajā brīdī biju!”

Rezultātā, pēc divu mēnešu ilga hipnoterapijas kursa, kura laikā bija 12 sesijas, Ivars saprata, ka speciāliste Karīna Stolde nav spējusi viņam palīdzēt. “Es, kurš nav psihoterapeits, sapratu, ka viņa galīgi nestrādāja manā vēlamajā virzienā. Tajā virzienā, kur es viņai lūdzu. Viņa visu laiku izvairījās un fokusu lika uz citām lietām, ne manu reālo problēmu. Tika revidēta mana pagātnes “miskaste”, kas mani morāli grāva. To sajuta mana sieva, tas negatīvi ietekmēja manu laulību.”

Neatgrieztā nauda un saņemtie draudi par izrēķināšanos

Nesaņemot simtprocentīgi garantēto palīdzību un ņemot vērā to, ka Ivaram psiholoģiski bija palicis daudz sliktāk nekā kursu uzsākot, viņš nolēma sazināties ar Karīnu par samaksātās naudas – 2000 eiro atgriešanu.

“Rakstīju, ka līdz 8. nodarbībai garantētais rezultāts netika sasniegts, kur nu vēl līdz 12. sesijai. Paša stāvoklis ir pasliktinājies, tāpēc lūdzu atgriezt iemaksāto naudu. Tā vietā, lai cilvēcīgi atzītu, ka nav spējusi man palīdzēt un ka mana problēma izrādījās ārpus viņas kompetences, atgriežot man naudu, viņa atteicās to darīt, norādot, ka krāpnieks esmu es.»

Hipnoterapeite norādījusi Ivaram, ka viņa daudz palīdzējusi, bet viņš pats gan neko nav darījis, lai sev palīdzētu. «Viņa uzsvēra, ka es neko neesmu darījis no savas puses, lai to problēmu izārstētu. No savas puses, cik vien daudz es varēju, es strādāju – man ir ļoti svarīgi atrisināt to, kas man traucē dzīvot. Tā vārds pa vārdam līdz beigās, tomēr piekrita atgriezt naudu, bet pēc mēneša. Es uzreiz sapratu, ka tas nav nopietni un lūdzu atgriezt naudu nedēļas laikā.»

Taču pēc pāris dienām sekojis satraucošākais. Ivars savā «Facebook» kontā saņēma draudu vēstuli no kāda lietuvieša. Vīrietis solījies izrēķināties ar Ivaru, ja viņš vēl mēģinās prasīt atpakaļ naudu no Karīnas Stoldes. «Viņš rakstīja, ka mani sagaida nopietna izrēķināšanās, ja vēl turpināšu pieprasīt naudu atpakaļ no Karīnas. Viņam esot gali Latvijā, ar ko sakontaktēties.»

Saņemtie draudi likuši Ivaram runāt publiski par notikušo. Ar savu pieredzi viņš vēlas brīdināt citus cilvēkus un lūgt līdzīgās situācijās nonākušiem runāt par to skaļi.

“Pamatojoties uz savu pieredzi, pirms ticēt kādam par terapijām, kuras sola 100% rezultātu, lūdzu, apsveriet kārtīgi, vai jums tas ir vajadzīgs. Ticiet sev – ejiet savu ceļu, mēs paši zinām, kas mums ir vajadzīgs. Šādi krāpnieki, cik vien spēs, izkrāps no cilvēkiem naudu. Esmu labs piemērs – rezultātā jūtos daudz sliktāk un joprojām ar spēcīgu sākotnējās problēmas esamību, un izsviestu diezgan lielu naudas summu,” ar nožēlu pauž Ivars.