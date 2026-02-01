“Latvijas valsts mežu” Tērvetes dabas parks ziemā

Vai pastāv iespēja sagaidīt atkusni? Nākamās nedēļas nogalē laiks mainīsies 0

LETA
18:53, 1. februāris 2026
Ziņas Dabā

Nedēļas iesākumā laiks būs sauss un lielākoties saulains, bet tās izskaņā sagaidāma sniega segas palielināšanās un sala mazināšanās, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķu prognozes.

Kokteilis
Visums uzgriež lielo veiksmi! 3 zodiaka zīmēm šī nedēļa dzīvi var sagriezt kājām gaisā (labā nozīmē)
RAKSTA REDAKTORS
“Ja ir kārtīga ziema, tad vasarā…” Laika vērotājs Bukšs vērtē, kāds turpinājums varētu būt šī gada ilgstošajam salam 4
Kokteilis
Lielais horoskops februārim visām zodiaka zīmēm: kāds iemīlēsies, bet kādu citu gaida papildu ienākumi
Lasīt citas ziņas

Nedēļas pirmajā pusē laiks būs ne tikai auksts, bet arī sauss. Aukstākas gaisa masas ietekmē temperatūra naktīs lielā daļā valsts teritorijas noslīdēs līdz vai pat zem -20 grādu atzīmes.

Nakts uz pirmdienu, kā arī rīta stundas būs īpaši dzestras, jo daudzviet termometra stabiņš noslīdēs līdz -22…-27 grādu atzīmei, vietām valsts dienvidos arī sasniedzot -30 grādus. Pastāv iespēja, ka var tikt uzstādīti jauni 2. februāra minimālās gaisa temperatūras rekordi, prognozē LVĢMC.

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijas vārds Epstīna faiIos: Siliņa ministrijām dod uzdevumus
Elektrības cenas turpina strauji augt! Kāda aizvadītajā nedēļā bija cena par megavatstundu?
RAKSTA REDAKTORS
Ogrē ienāk tirdzniecības milzis: zināms, cik lielas algas sola darbiniekiem

Dienās gaisa temperatūra lielākoties nepārsniegs -9…-14 grādus. Gan pirmdiena, gan otrdiena vēl būs pārsvarā saulainas, taču nedēļas vidū mākoņu daudzums pakāpeniski sāks palielināties.

Nedēļas otrajā pusē no dienvidrietumiem pastiprināsies ciklona ietekme, ieplūdīs siltāks gaiss un palielināsies nokrišņu daudzums. Naktīs gaiss neatdzisīs vairāk par -15 grādiem, un arī dienās sals mazināsies, tomēr atkušņa varbūtība nākamās nedēļas izskaņā joprojām ir neliela, atzīmē LVĢMC.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Jāgatavojas sliktākajam scenārijam!” Kauņas rajonā pieaug bažas par tuvojošos stihiju
Spēkā būs oranžais brīdinājums – vietām gaisa temperatūra var pārkāpt pāri mīnus 30 grādu slieksnim
Šajos mīnusos ūdensputni burtiski iesalst ledū; kā tiem palīdzēt? Laiks izkārt barotavas sīkputniņiem!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.