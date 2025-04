Foto. pexels.com/Eva Bronzini

Kad runa ir par pareiza griešanas dēļa izvēli, ir dažas iespējas attiecībā uz materiāliem. Visnepiemērotākie ir stikla vai marmora griešanas dēļi, jo tie padara nazi neasu. Daudz labāk ir mīkstākas virsmas, piemēram, plastmasa vai koks, vēsta portāls seriouseats.com.

Plastmasas dēļi ir labi piemēroti smagākiem uzdevumiem, piemēram, kaulu šķelšanai no vistas vai biezu ķirbju sagriešanai ar lielu nazi. Taču ikdienas lietošanai koks ir labākais griešanas dēļa materiāls. Tas ne tikai ir ļoti maigs pret naža asmeni, bet arī ir drošākais materiāls (jo baktērijām ir daudz mazāka izdzīvošanas spēja uz koka nekā uz plastmasas), un, protams, tas ir arī ļoti skaists. Tomēr, lai kvalitatīvs koka griešanas dēlis saglabātu savu formu, par to ir nepieciešams rūpēties, lai tas paliktu ideālā stāvoklī.

Koka dēlīša ieeļošana

Koks dabīgi ir diezgan porains, tāpēc, ja tam nav aizsargājoša pārklājuma, tas var uzsūkt ēdiena sulu, pārnesot krāsas un aromātus no vienas receptes uz nākamo. Vēl sliktāk, ja liekā mitruma daudzums iekļūst dēlī — tas var novest pie izkropļojumiem un plaisām, jo koks nevienmērīgi paplašinās, vai, sliktākajā gadījumā, no iekšpuses sāk pūt. Lai to novērstu, koka griešanas dēlis pēc iegādes un ik pa laikam ir jāieeļļo. Tam nepieciešama minerāleļļa vai speciāls krēms.

Pirmo reizi eļļojot dēli, pārliecinies, ka uzklāj pietiekami daudz produkta. Nebaidies uzklāt vairāk nekā šķiet nepieciešams! Pēc tam to iemasē ar tīru dvieli, kuru turpmāk izmantosi tikai dēļa apkopšanai. Kad esi pabeidzis, var šķist, ka uz dēļa ir bieza eļļas kārta, bet ļauj tam atpūsties piecas minūtes un paskaties vēlreiz — visa eļļa būs uzsūkta! Kad eļļo jaunu dēli, šo procesu var atkārtot trīs reizes, lai pārliecinātos, ka eļļa ir pilnībā uzsūkusies un nav palikušas vietas, kas vēl nav pietiekami samitrinātas.

Dēļa uzturēšana

Pēc sākotnējās eļļošanas viss, kas tev jādara, ir jāuztur eļļa dēlītī, uzklājot vienu plānu kārtu un ļaujot dēlim atpūsties uz nakti katru reizi. Ja neesi profesionāls pavārs, kas strādā katru dienu, iespējams, pietiks ar eļļošanu divas līdz trīs reizes gadā. Kā var saprast, kad laiks eļļot? Ar pirkstu galiem uzpilini dažus pilienus ūdens uz dēļa. Ja dēlis ir pienācīgi un nesen ieeļļots, ūdens paliks pilienu formā uz virsmas. Tas ir labs rādītājs, ka nekas neiesūksies.