Vai slimnīcas ēdiens apdraud pacientu veselību? RAKUS atbild uz jautājumiem par jauno iepirkumu 0
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pēc atkārtotas pārbaudes Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcas (RAKUS) ēdināšanas blokā Hipokrāta ielā, kurā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “CNC”, nolēmis atļaut ēdināšanas blokam turpināt darbību, aģentūrai LETA pastāstīja PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītājs Raimonds Tukišs.
Viņš akcentēja, ka atbildību par pārtikas aprites telpu un iekārtu atbilstību higiēnas prasībām uzņemas “CNC”.
LA.LV sazinājās ar slimnīcu, lai uzzinātu vairāk.
Esošajam ēdinātājam SIA CNC (Aleks un V un Concord Service Group) līgums bija spēkā līdz 2027.gadam. Kāpē RAKUS līgumu nepagarināja un nolēma rīkot jaunu iepirkumu? Vai tas bija tāpēc, ka esošais ēdinātājs pārkāpa līguma nosacījumus un strādā apstākļos, ko PVD atzina kā bīstamus ēdina gatavošanai pacientiem, tā apdraudot pacientu veselību?
Lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu Austrumu slimnīca pieņēma saistībā ar pacientu skaita pieaugumu, kā rezultātā esošā līguma summa strauji samazinājās. Papildus, ņemot vērā slimnīcas attīstības projektus, piemēram, jaunā plaušu veselības un infekciju slimību korpusa būvniecību, tika konstatēta nepieciešamība precizēt tehnisko specifikāciju, kas spēkā esošā līguma ietvaros nebija iespējama. Slimnīca vērš uzmanību – apgalvojums, ka esošais pakalpojuma sniedzējs strādā apstākļos, kas apdraud pacientu veselību, neatbilst patiesībai. Proti, lai arī tika konstatētas neatbilstības, PVD atzina, ka tas būtiski neietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu. Norādām, ka tieši PVD kompetencē ir regulāra kontrole, ieteikumu un norādījumu sniegšana ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
RAKUS ir izsludinājis jaunu iepirkumu 25miljonu apmērā, izdalot uz personu skaitu, sanāk ka RAKUS plāno tērēt uz vienu porciju vairāk nekā tagad. Kāpēc pieņemts šāds lēmums?
Pacientu skaits pēdējo gadu laikā strauji pieaug salīdzinājumā ar periodu, kad tika izsludināts iepriekšējais iepirkums. Piemēram, 2024. gadā attiecībā pret 2023. gadu par gandrīz 1800 pacientiem palielinājies stacionāri ārstēto pacientu skaits un par vairāk nekā 8000 – stacionāri veikto operāciju skaits. Šo rādītāju pieaugums rada papildu izmaksas. Jau patlaban esošā līguma ietvaros faktiskās izmaksas ir daudz augstākas, nekā tika plānots iepriekšējā iepirkuma sagatavošanas laikā, un starpību sedz slimnīca no saviem līdzekļiem: kā jau norādījām iepriekš, valsts finansējums viena pacienta ēdināšanas nodrošināšanai dienā ir tikai 7 eiro – šī summa nav mainīta vairākus gadus, savukārt reālās pakalpojuma izmaksas veido vismaz 11 eiro. Tāpēc, ņemot vērā reālās izmaksas un pacientu skaita prognozes nākotnē, tika noteikta prognozējamā līgumcena 25 miljoni eiro. Vienlaikus vēlamies norādīt, ka patieso līguma summu varēs zināt tikai pēc pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas.
Kādu apsvērumu dēļ RAKUS ir samazinājis iepirkuma kvalifikācijas prasības salīdzinoši ar 2022.gadu? (Piemēram, 2022.gadā pretendentam bija jāiesniedz no pieredzes gūtā līguma pasūtītāja pozitīva atsauksme, bet 2025.gada iepirkumā pietiek ar atsauksmi, var arī būt negatīva atsauksme, un tā tiks akceptēta.)
Austrumu slimnīca nekādā veidā nav samazinājusi iepirkuma kvalifikācijas prasības. Rūpīgi izvērtējot līdzšinējo publisko iepirkumu praksi un judikatūru, nolemts nepiemērot prasību par pozitīvas atsauksmes iesniegšanu, jo tai būtībā ir tikai deklaratīva un formāla nozīme. Ar vai bez atsauksmes – jebkurā gadījumā ir jāvērtē viss piedāvājums kopumā, un atsauksmes esamība vai neesamība tāpat nedrīkstētu ietekmēt izvērtēšanas procesu. Arī Iepirkumu uzraudzības birojs savā praksē norādījis, ka savu profesionālo pieredzi pretendenti var apliecināt ne tikai ar atsauksmi, bet iesniedzot atsauksmes vietā, piemēram, pieņemšanas un nodošanas aktu. Saistībā ar profesionālās pieredzes prasību noteikšanu Austrumu slimnīca uzsver, ka pirms iepirkuma izsludināšanas bija izsludināta publiskā apspriede, kuras ietvaros ikviens tirgus dalībnieks varēja iesniegt savus komentārus. Pieredzes prasības izvirzītas, ņemot vērā konkrēto tirgu, maksimāli paplašinot iespējamo pretendentu loku un tajā pašā laikā ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktos mērķus, tas ir, pasūtītāja līdzekļu efektīva izmantošana un risku samazināšana.
2022.gadā iepirkumā varēja kvalificēties jebkurš ēdinātājs ar līdzvērtīgu pieredzi, piemēram, izglītības iestādē, medicīnas, sociālās aprūpes iestādēs. 2025.gada iepirkumā definējums bija – pieredze viena līguma ietvaros ne mazāk kā 1200 personu ēdināšanā vienā dienā, ne retāk kā 5 (piecas) reizes nedēļā, nodrošinot pakalpojumu vismaz 50 (piecdesmit) nedēļas gada ietvaros. 2022.gadā pieredzes kvalifikācijas definējums pieļāva plašu pretendentu loku, bet pieteicās viens pretendents. Kādi bija apsvērumi RAKUS sašaurināt pretendentu loku salīdzinoši ar 2022.gadu, kad pieteicās tikai viens pretendents? Faktiski, papētot Latvijas iestādes, kuras strādā cauru gadu un kurām būtu 1200 klienti, citas tādas nemaz neeksistē, tātad iespēja ir tikai esošajam ēdinātājam.
Nepiekrītam apgalvojumam, ka iepirkums gatavots, lai tajā varētu piedalīties tikai esošais pakalpojumu sniedzējs, jo, kā rāda gan tirgus izpēte, gan publiskā apspriede, pakalpojumu sniedzēji var būt dažādi. Pieredzes prasības nav samazinātas – tieši pretēji, ir dota iespēja arī, piemēram, skolu ēdinātājiem iesniegt savus piedāvājumus. Pacientu ēdināšana nav salīdzināma ar bistro vai banketa pakalpojumiem, bet diētas ir būtiska ārstniecības sastāvdaļa, kas ietekmē pacientu atlabšanu. Tāpēc Austrumu slimnīcai ir svarīgi iegādāties kvalitatīvu pakalpojumu un atlasīt tādu pakalpojumu sniedzēju, kurš var nodrošināt šāda daudzuma porciju sagatavošanu, ievērojot visu diētu prasības.
Viens no kritērijiem, par kuru piešķir punktus un uz kura pamata izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ir darba organizācija ar 15 punktiem. Tas ir apraksts, kas ietver prasības, kas izriet no kvalifikācijā prasītās pieredzes, aprakstītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kuru izpilde pretendentam ir jāapliecina, dažādiem citiem procesiem, kuru izvērtēšana nevar būt objektīva, jo pasūtītājs nevar zināt visas šī brīža ēdināšanas darba organizācijas iespējas. Ir tehniskā specifikācija, ko izpilda un var apliecināt, ir likumdošana, ko ēdinātājs pilda jau tagad, ja reiz ir pieredze, ir līgumi un ir reģistrēts PVD. Kāpēc nolemts ieviest šādu kritēriju?
Austrumu slimnīca ir lielākā medicīnas organizācija Latvijā, tās sastāvā ir pieci stacionāri, katrs no tiem atrodas citā adresē, katram ir sava infrastruktūra un vietas specifika, kas var ietekmēt pakalpojuma nodrošināšanu. Tāpēc, izsludinot iepirkumu, Austrumu slimnīcai bija svarīgi, lai ieinteresētie piegādātāji veiktu objektu apsekošanu un iepazītos ar faktisko situāciju katrā no stacionāriem. Tas ir nepieciešams, lai pretendentiem būtu skaidrs, kā praktiski var nodrošināt ēdiena porciju nogādi uz nodaļām un to sadali pacientiem. Ēdiena sagatavošana ir tikai viena no pakalpojuma sastāvdaļām. Ne mazāk būtiski ir tas, lai sagatavotās porcijas atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar noteiktajām prasībām nonāktu līdz pacientam. Galvenais mērķis ir nodrošināt pacientu labbūtību, tādēļ prasība pēc detalizēta pakalpojuma apraksta ir būtiska slimnīcas pārliecībai par pakalpojuma kvalitāti un piemērotību.
Vai, jūsuprāt, esošais ēdinātājs, kurš ir pārkāpis līguma nosacījumus, radījis veselībai bīstamus apstākļus pacientiem, vispār būtu kvalificējams šajā iepirkumā?
Publisko iepirkumu likums skaidri nosaka, kuri piegādātāji ir tiesīgi piedalīties iepirkumos un kādos gadījumos tie izslēdzami no dalības. Nav noslēpums, ka sadarbībā ar esošo ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju līguma izpildes laikā ir bijušas dažādas problēmas, uz kurām PVD pārstāvjiem vairākkārt norādījusi pati slimnīca, un tās, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam sadarbojoties ar PVD, tiek risinātas, lai nodrošinātu pacientiem nepārtrauktu ēdināšanu.
Jau ziņots, ka pārbaude veikta, lai pārliecinātos, vai uzņēmums ir novērsis iepriekšējās pārbaudēs konstatētās neatbilstības, kas radīja bažas par uzņēmuma spēju garantēt pārtikas nekaitīgumu un drošumu. Pārbaudē konstatēts, ka ir novērstas galvenās neatbilstības un ēdināšanas bloka telpu higiēniskais stāvoklis ir atbilstošs, lai ēdināšanas uzņēmums varētu turpināt darbību. Tomēr kompānija turpina darbu pie neatbilstību novēršanas.
Tostarp virtuves, ēdienu izdales zonās, kā arī pusfabrikātu sagatavošanas un dārzeņu pirmsapstrādes telpās un tehnoloģiskajos gaiteņos veikti grīdu, sienu un griestu seguma remontdarbi, kā arī veiktas izmaiņas tehnoloģiskā procesa plūsmā, nodrošinot nepieciešamo aukstuma iekārtu jaudu.
Tāpat Tukišs atzīmēja, ka uz pārbaudes brīdi nodrošināta telpu aizsardzība pret potenciālo piesārņojuma risku. Tomēr pārbaudē konstatēts, ka atsevišķās vietās gaiteņu grīdu segums nav gluds un viegli kopjams, tāpēc tiek turpināti remontdarbi. Turpinās arī remontdarbi ēkas noliktavu blokā.
Jau ziņots, ka PVD otrdien, 29.jūlijā, īstenoja atkārtotu pārbaudi RAKUS ēdināšanas blokā Hipokrāta ielā, kurā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina “CNC”.
LETA rīcībā esošā PVD vēstule liecina, ka dienests 7.jūlijā, veicot pārbaudes RAKUS ēdināšanas blokā Hipokrāta ielā, konstatējis atkārtotas neatbilstības pārtikas aprites telpu higiēnā, kas varēja ietekmēt pārtikas drošību un nekaitīgumu, proti, konstatēts, ka telpu sastāvs, plānojums un tehnoloģiskais aprīkojums nenodrošināja higiēnisku procesu norisi, plūsmas principa ievērošanu un sadalījumu tīrās un netīrās zonās, kā arī atbilstošu tīrīšanu un dezinfekciju.
Tāpat dienests konstatēja, ka telpas nebija aizsargātas no netīrumu uzkrāšanās, ārējā piesārņojuma, kaitēkļu iekļūšanas riska un pelējuma veidošanās uz virsmām, kā arī nebija nodrošinātas pietiekamas jaudas aukstuma iekārtās pārtikas produktu apstrādes procesiem, proti, saldēto produktu atlaidināšanai, gatavo produktu un ēdienu atdzesēšanai un uzglabāšanas nosacījumu ievērošanai.
Minētās neatbilstības, pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, bija konstatētas arī iepriekšējās pārbaudēs, tostarp 2024.gada 17.aprīlī, 12.septembrī, kā arī šogad 27.februārī un 21.martā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
“CNC” laika posmā no 2022.gada 20.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim strādāja ar 12,641 miljona eiro apgrozījumu un 2,296 miljonu eiro peļņu. Finanšu rādītāji par pagājušo gadu vēl nav publiskoti.
Kompānija reģistrēta 2022.gada jūlijā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums vienādās daļās pieder Lietuvas pilsonim Irmantam Norkum piederošajai SIA “Concord Service Group” un Anatolijam Polovņukam un Igoram Bulatovam vienādās daļās piederošajai SIA “Aleks un V”.