“Esmu atbraucis uz mājām…” Modris Konovalovs raudot publicē sirdi plosošu video 43
Šodien pie Bauskas novada pašvaldības policijas ēkas aptuveni 200 cilvēku izrādīja atbalstu Modrim Konovalovam saistībā ar traģisko notikumu, zaudējot savus ģimenes locekļus – Boru, Bruno un ČipiĻipi. Trīs suņi, no kuriem divi bija kucēni, pāris minūšu laikā tika nogalināti. Pats Modris piketā nepiedalījās, bet ceturtdienas vakarā viņš publicēja ļoti emocionālu video platformā “Instagram”.
“Šodien sniedzu liecību. Man ir juridisks atbalsts. Esmu atbraucis uz mājām… staigājos viens pats,” sacīja Modris, izplūstot asarās.
Raudot Modris sacīja, ka viņš vēlas tik daudz ko pateikt, bet šobrīd to vienkārši nespēj.
Pie video lasāms garāks teksts, kurā Modris izsaka pateicību cilvēkiem, kas viņu atbalsta.
“Paldies jums visiem! Es jūs redzu. Es jūs dzirdu. Es jūs jūtu… Cīņa ir kļuvusi milzīga, bet arī mans spēks neizsīkst, tas nāk no debesīm, no maniem dzīvniekiem, kas sūta man drosmi un nepadošanos.
Un tas nāk no jums – jūsu ticība, jūsu gaisma mani ceļ, kad ir visgrūtāk. Es stāvu. Es nekrītu. Es eju uz priekšu līdz gaisma izlaužas cauri visam. Šis ir karš par dzīvību, par nepadošanos, par spēku, kas nāk no sirds un visvairāk par gaismu – un es nepadodos.”
Turpinājumā Modris publicēja video no šodienas piketa, kurā cilvēki dzirdami saucam: “Modri, mēs ar tevi!” Pie video lasāms apraksts, kurā Modris izsakās, ka cīņa mijas ar sērām, bet cilvēku atbalsts neļauj padoties.
Kā iepriekš vēstīts, starp piketa dalībniekiem bija arī juriste un bijusī Rīgas domes deputāte Ieva Brante. Viņa savos sociālajos tīklos publicēja video, kurā uzsvēra: “Tas, ko lūdzu, ir nepiekrist meliem un puspatiesībai. Mums ir tiesības uz patiesības noskaidrošanu caurspīdīgā un atklātā procesā. Nē, es neesmu par suņu klaiņošanu. Taču tas, kas notika ar Modra suņiem, nav sods par klaiņošanu. Tā ir slepkavība. Noziegums. Par to atbildīgiem ir jāsaņem sods. Es saprotu, ka suņus tas neatdzīvinās. Taču miera graudiņu šodien sērojošai dvēselei tas dos gan.”