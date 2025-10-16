“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā 0
Jaunā Rīgas teātra (JRT) direktors, režisors Alvis Hermanis savos sociālajos tīklos šodien ierakstījis ļoti mīklainu vēstījumu. Gan sociālo mediju platformā “X”, gan sociālajā platformā “Facebook” viņš publicējis pavisam īsu teikumu, atstājot cilvēkus lielā neziņā.
“Latvijai tuvojas lielas pārmaiņas.” Šādu vēstījumu publicēja režisors ceturtdienas pēcpusdienā.
Latvijai tuvojas lielas pārmaiņas
— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) October 16, 2025
Cilvēki steidza komentēt ierakstu gan platformā “X”, gan “Facebook”. Vairums vēlas noskaidrot, par ko tieši tas ir domāts. Kādā jomā tās lielās pārmaiņas tuvojas?
Kāds min, ka tas saistīts ar ziemas tuvošanos, pulksteņa grozīšanu, vēl kāds norāda uz JRT biļetēm – varbūt tuvojas brīdis, kad iegādāties biļetes uz izrādēm būs daudz vieglāk nekā tas ir tagad? Vēl kāds izsaka režisoram pārmetumus, ka apstāties pusvārdā nav labi.
Ziema nāk, pirms tam grozīs pulksteņus !
— atis skrastins (@askrastins) October 16, 2025
Perestroika.
— Ivars Auziņš🇱🇻 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) October 16, 2025
Kas nozīmee, ka varēs nopirkt biļeti uz kādu no JRT izrādēm, neaizejot ar sirdi pieslēgšanaas brīdii internetam,, kad sākas biļešu iepriekšpaardoshana.
— Ilze Ostrovska (@io7246) October 16, 2025
Vai nu izvilkums no meteoroloģijas ziņām, vai universālās nozīmes pieņēmums 🙂…
— Jolanta Erlate (@ErlateJolanta) October 16, 2025
Diezgan bezatbildīgi ir tā aprauties pusvārdā.
— e_zaale (@zaale_e) October 16, 2025
Ziema?
— Kristaps Skutelis (@krizdabz) October 16, 2025
Labas vai sliktas?
— Maira Dumpe (@MairaDumpe) October 16, 2025
Ieraksts radīja lielu rezonansi, bet Hermanis nekomentēja, par ko tieši runā. Daudzos komentāros bija nolasāms sabiedrības satraukums.