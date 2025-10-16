Foto: LETA

“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā 0

19:09, 16. oktobris 2025
Jaunā Rīgas teātra (JRT) direktors, režisors Alvis Hermanis savos sociālajos tīklos šodien ierakstījis ļoti mīklainu vēstījumu. Gan sociālo mediju platformā “X”, gan sociālajā platformā “Facebook” viņš publicējis pavisam īsu teikumu, atstājot cilvēkus lielā neziņā.

“Latvijai tuvojas lielas pārmaiņas.” Šādu vēstījumu publicēja režisors ceturtdienas pēcpusdienā.

Cilvēki steidza komentēt ierakstu gan platformā “X”, gan “Facebook”. Vairums vēlas noskaidrot, par ko tieši tas ir domāts. Kādā jomā tās lielās pārmaiņas tuvojas?

Kāds min, ka tas saistīts ar ziemas tuvošanos, pulksteņa grozīšanu, vēl kāds norāda uz JRT biļetēm – varbūt tuvojas brīdis, kad iegādāties biļetes uz izrādēm būs daudz vieglāk nekā tas ir tagad? Vēl kāds izsaka režisoram pārmetumus, ka apstāties pusvārdā nav labi.

Ieraksts radīja lielu rezonansi, bet Hermanis nekomentēja, par ko tieši runā. Daudzos komentāros bija nolasāms sabiedrības satraukums.

Tēmas
