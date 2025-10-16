VIDEO. Pēc brīvdienām Ķīnu paralizē milzīgs sastrēgums uz 36 joslu šosejas 0
Neticami skati no Austrumķīnas Anhui provinces pārņēmuši internetu — kilometriem garš sastrēgums pie valsts lielākā maksas ceļa. No gaisa uzņemtajos kadros redzamas tūkstošiem automašīnu rindas, kas stiepjas līdz pat horizontam, radot sirreālu ainu, kur 36 joslu maksas punkts izskatās kā milzīga sarkano lukturu jūra.
Milzīgais sastrēgums izveidojās, kad miljoniem ceļotāju devās mājup pēc astoņu dienu garajām nacionālajām brīvdienām, kas šogad apvienoja Ķīnas Nacionālo dienu un Vidus rudens festivālu. Pēc oficiāliem datiem, šajā laikā valstī veikti ap 888 miljoniem braucienu, kas ir par 120 miljoniem vairāk nekā pērn.
Šo maksas punktu vien pēdējā svētku dienā šķērsoja vairāk nekā 120 000 automašīnu. Katru no 36 joslām izgaismoja tūkstošiem bremžu lukturu, kad automašīnas lēnām virzījās uz priekšu, lai izbrauktu cauri vārtiem un saplūstu atpakaļ četrās joslās, radot vēl lielāku sastrēgumu.
Video un fotogrāfijas no notikuma vietas kļuvušas par sensāciju sociālajos tīklos.
Lietotāji komentāros raksta: “Izskatās pēc apokalipses filmas.”
Citi piebilst: “Ķīna no kosmosa – redzams tikai viens milzīgs sarkans plankums.”
Kadri no droniem atklāj iespaidīgu mērogu — simtiem tūkstošu cilvēku vienlaikus cenšas nokļūt mājās, bet satiksme kustas gandrīz gliemeža tempā.
Daudzi salīdzina šo skatu ar slaveno 2010. gada sastrēgumu, kas kļuva par lielāko pasaulē, ilga 12 dienas un aptvēra vairāk nekā 100 kilometrus.
Lai gan šī gada situācija nebija tik dramatiska, mērogs un redzamība atkal lika pasaulei aizdomāties par Ķīnas infrastruktūras izaicinājumiem laikā, kad valstī dažu dienu laikā pārvietojas simtiem miljonu cilvēku.
Kā raksta viens no sociālo tīklu lietotājiem: “Neviens scenārists nebūtu izdomājis tik iespaidīgu finālu nacionālajām brīvdienām. Tā ir Ķīna kustībā – burtiski.”