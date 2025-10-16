Foto: Canva/LA.LV kolāža

“Esam bijuši spiesti spert šo soli…” Kāpēc tiesā ir ierosināts “Delfi” maksātnespējas process? 15

LA.LV
14:10, 16. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Publiski jau ir izskanējis, ka 2025. gada 15.oktobrī Rīgas pilsētas tiesā ir ierosināts AS “Delfi” juridiskās personas maksātnespējas process pēc kreditora SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting”, kas ir portāla LA.LV domēna īpašnieks, pieteikuma.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā
“Esmu atbraucis uz mājām…” Modris Konovalovs raudot publicē sirdi plosošu video 43
Lasīt citas ziņas

Jau septembra sākumā “Delfi” saņēma “Ekis & Co-Positioning and Consulting” brīdinājumu par nodomu iesniegt “Delfi” maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā.

“Uzņēmumiem ir jāpilda savas saistības. To nepildīšanas dēļ diemžēl esam bijuši spiesti spert šo soli, un jautājums par esošā parāda nemaksāšanas iemesliem tiks izskatīts tiesā. Un, ja tiesa ir pieņēmusi lietu izskatīšanai, tas nozīmē, ka tam ir pamats. Līdz tiesas sēdei papildu komentārus nesniegsim,” norāda “Ekis & Co-Positioning and Consulting” valdes loceklis Rūdolfs Ēķis.

CITI ŠOBRĪD LASA
TESTS. Vai varat pareizi uzrakstīt šos 20 vārdus? 90% testā izgāžas
“Esmu atbraucis uz mājām…” Modris Konovalovs raudot publicē sirdi plosošu video
“Pasākums attiecas tikai uz puķu tantēm” – izskan asa kritika VID piekoptajai taktikai “sodīt” ar nodokļu maksājumiem mazos uzņēmējus

Jāatgādina, ka juridiskās personas maksātnespējas process lietu tiesai jāizskata 15 dienu laikā no tās ierosināšanas dienas. Tiesa pasludina parādnieka maksātnespējas procesu, ja tiesa konstatē pieteikumā norādīto maksātnespējas procesa pazīmi, kā arī lemj par administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru. Administratora kandidāts tiek izvēlēts pēc nejaušības principa.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kad valsts kase ir tukša: kas notiek, ja valstij pēkšņi beidzas nauda?
RAKSTA REDAKTORS
Miljons eiro gadā uz citu nelaimes rēķina… Kā “jurists” Oto Bezbailis pārvērta klientu nelaimi naudā
RAKSTA REDAKTORS
Ja nopirki “SuperBingo”, tava kredītvēsture jau ir sabojāta… Nevainīga nodarbe, kas patiesībā var izbojāt dzīvi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.