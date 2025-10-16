“Esam bijuši spiesti spert šo soli…” Kāpēc tiesā ir ierosināts “Delfi” maksātnespējas process? 15
Publiski jau ir izskanējis, ka 2025. gada 15.oktobrī Rīgas pilsētas tiesā ir ierosināts AS “Delfi” juridiskās personas maksātnespējas process pēc kreditora SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting”, kas ir portāla LA.LV domēna īpašnieks, pieteikuma.
Jau septembra sākumā “Delfi” saņēma “Ekis & Co-Positioning and Consulting” brīdinājumu par nodomu iesniegt “Delfi” maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā.
“Uzņēmumiem ir jāpilda savas saistības. To nepildīšanas dēļ diemžēl esam bijuši spiesti spert šo soli, un jautājums par esošā parāda nemaksāšanas iemesliem tiks izskatīts tiesā. Un, ja tiesa ir pieņēmusi lietu izskatīšanai, tas nozīmē, ka tam ir pamats. Līdz tiesas sēdei papildu komentārus nesniegsim,” norāda “Ekis & Co-Positioning and Consulting” valdes loceklis Rūdolfs Ēķis.
Jāatgādina, ka juridiskās personas maksātnespējas process lietu tiesai jāizskata 15 dienu laikā no tās ierosināšanas dienas. Tiesa pasludina parādnieka maksātnespējas procesu, ja tiesa konstatē pieteikumā norādīto maksātnespējas procesa pazīmi, kā arī lemj par administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru. Administratora kandidāts tiek izvēlēts pēc nejaušības principa.