Donalds Tramps un Vladimirs Putins
Foto: Scanpix/Drew ANGERER; Gavriil GRIGOROV/AFP/LETA

“Liels solis uz priekšu!” Tramps atklāj sarunas detaļas un paziņo par tikšanos ar Putinu 1

LA.LV
20:27, 16. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Noslēgusies saruna starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tramps paziņoja, ka saruna ar Putinu bijusi “ļoti produktīva” un veikts “liels solis uz priekšu”.

Savā sociālās saziņas vietnē “Truth Social” Tramps pēc sarunas publicēja detalizētāku sarunas atstāstu.

ASV prezidents lielījās, ka Krievijas diktators viņu apsveicis ar “lielu sasniegumu — miera nodibināšanu Tuvajos Austrumos, par kuru, kā viņš atzīmēja, sapņots gadsimtiem ilgi”.

“Es patiesi ticu, ka panākumi Tuvajos Austrumos mums palīdzēs sarunās par kara izbeigšanu starp Krieviju un Ukrainu. Prezidents Putins pateicās pirmajai lēdijai Melānijai par viņas iesaistīšanos projektos, kas saistīti ar bērniem. Viņš pauda lielu pateicību un teica, ka šis darbs tiks turpināts,” rakstīja Tramps.

Tāpat Tramps uzsvēra, ka sarunas laikā viņi veltīja “ievērojamu uzmanību” divpusējās tirdzniecības jautājumiem pēc kara beigām Ukrainā.

ASV prezidents minēja, ka nākamnedēļ ASV un Krievijas “augsta līmeņa padomnieki” tiksies, taču nav zināms, kur notiks tikšanās. Pēc tam tiksies arī abi valstu līderi.

“Prezidents Putins un es tiksimies iepriekš norunātā vietā – Budapeštā, Ungārijā – lai mēģinātu izbeigt šo “apkaunojošo” karu starp Krieviju un Ukrainu,” rakstīja Tramps, piebilstot, ka plāno rīt Ovālajā kabinetā tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kur viņi cita starpā apspriedīs šo sarunu ar Putinu.

Konkrētu iespējamās tikšanās datumu Tramps neminēja.

