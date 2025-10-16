“Video skaidri redzams, ka jaunieši autobusā….” “Liepājas Autobusu parks” skaidro sūdzību un atklāj patiesību 0
Krista Draveniece

Foto: Reuters/Scanpix/LETA
Krista Draveniece
14:35, 16. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Sociālo tīklu laikmetā ir diezgan bīstami publiski pārkāpt likumu vai uzvesties ārpus uzvedības normām, jo visdrīzāk kāds par to paziņos visai pasaulei.

Rolands sociālo mediju platformā “Facebook” apraksta piedzīvoto: “Kārtējais “Liepājas Autobusu parka” šedevrs. 11.10.2025 gada vakarā pēc pulksten 21:30 šoferis pārvietojas pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Kādā pieturā apstājas atver durvis un vienkārši stāv 2 minūtes, vēlāk atkal turpina lidot.

Priekšējā sēdeklī sēdēja jaunieši, kuri savā starpā apsprieda to, ka pa pilsētu parasti nebrauc ar ātrumu 70km/h. Pēkšņi seko strauja bremzēšanas, kājas stāvošie pasažieri bezmaz vai krīt sēdošie knapi noturas savās vietās.
Autobusā šoferis atver priekšējās durvis un vienkārši izmet pusaudžus no autobusa, starp pieturām. Tādi lūk neadekvāti strādā sabiedriskajā transportā.”

Ar sūdzību iepazinies arī “Liepājas Autobusu parks” un LA.LV. sniedz atbildi par notikušo, analizējot autobusa videoierakstu un GPS datus.

“GPS dati apliecina, ka autobuss maršruta laikā nav pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu – 50 km/h. Tādējādi apgalvojums par “pārsniegtu ātrumu” neatbilst faktiskajiem datiem.

Par uzkavēšanos pieturā “Cukuriņš”: video redzams, ka vadītājs aptur autobusu uz aptuveni 40 sekundēm, nevis divām minūtēm. Šāda rīcība ir ierasta prakse, jo vadītāji nereti uzkavējas pieturās, lai ievērotu noteikto kustības grafiku.

Video skaidri redzams, ka jaunieši atkārtoti smēķēja autobusa salonā, izmantojot elektronisko cigareti, neskatoties uz vadītāja vairākkārtējiem aizrādījumiem.

Šāda rīcība ir kategoriski nepieļaujama un ir klajš sabiedriskā transporta lietošanas noteikumu pārkāpums,
kas apdraud citu pasažieru drošību un komfortu.

AS “Liepājas autobusu parks” pievērš uzmanību katrai saņemtajai sūdzībai un izvērtē tās objektīvi, balstoties uz faktiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt drošu, kvalitatīvu un cieņpilnu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu.”

