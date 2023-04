Vai šobrīd vēl nav par vēlu vakcinēties pret ērču encefalītu? Ieteikt







Kad ir pēdējais laiks, kad vakcinēties pret ērču encefalītu? Tāds jautājums radies kādam TV24 skatītājam.

Atbildi uz jautājumu raidījumā “Uz līnijas” sniegusi Latvijas Infektoloģijas centra direktore, RSU profesore Baiba Rozentāle.

Viņa norāda, ka noteikti nav par vēlu: “Visu gadu var potēties! Jo potes taču ir nedzīvas, inaktivētas. Tikai ir jāsaprot, ka imunitāte tāpat izveidosies pēc parastās shēmas. 2 mēnešus pēc pirmās potes ir otrā, pēc gada – trešā.”

Tiesa, iespējams izvēlēties arī paātrināto shēmu, taču jārēķinās, ka tur imunitāte veidojas ne tik spraiga. Ātrās potes gadījumā otrā pote ir jau 2 nedēļas pēc pirmās un vēl pēc 2 nedēļām izveidojas imunitāte. Cita ražotāja piedāvātajai potei nepieciešama arī trešā deva.

Eksperte arī atgādina, ka poti var saņemt pie sava ģimenes ārsta vai jebkurā medicīnas centrā. Pieejamas dažādu ražotāju vakcīnas, kuras pēc savas būtības ir vienādas, taču nedaudz atšķiras cenas.

Jau aprīļa sākumā LETA ziņoja, ka Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti aicina ikvienu, kurš dodas brīvā dabā, uzmanīties no ērcēm. SPKC skaidro, ka ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām, bet labvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos var būt garāka. Ērces kļūst aktīvas, kad sniegs nokūst un gaisa temperatūra pārsniedz +3 līdz +5 grādus.

SPKC speciālisti aicina ikvienu, kurš dodas brīvā dabā, vienmēr būt piesardzīgiem. Pēc uzturēšanās brīvā dabā, pat ja tas ir piemājas dārzs, pārbaudīt vai uz apģērba vai ķermeņa nav ērces. Īpaši rūpīgi jāpārbauda bērni. SPKC epidemiologi atgādina, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai un vienīgi pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnestām slimībām, piemēram, “Laimas slimību” un ērlihiozi.

Ērču aktivitātes sezonas laikā dabā savāktās nepiesūkušās ērcēs ērču encefalīta vīrusu klātbūtne pēdējo gadu laikā svārstījusies no 1-3%, Laimas slimības ierosinātāju borēliju klātbūtne (B. burgdorferi s.l.) – no 20-70%, un ērlihiozes ierosinātāju “A. phagocytophilum prevalence” – no 1-9%.