#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

Vai strādājošiem bērniem var tikt piemērots nodokļu atvieglojums nestrādājošiem vecākiem? 0

Madara Briede / Latvijas mediji
Mājas Manas tiesības

Vai kādam no strādājošiem bērniem var tikt piemērots nodokļu atvieglojums par kādu no vecākiem, kuri nestrādā un kuriem ir noteikta invaliditāte (tēvam II grupas, mātei III grupas). Kādi ir nosacījumi? GUNTA P.

Reklāma
Reklāma
Ukraina iet uz pilnu banku – elites vienības intensīvi, ar konkrētu mērķi plosa fronti 55
Trampa un Putina sarunas nupat sākušās, bet kāda žurnālista jautājums diktatoru jau izsitis no sliedēm 28
10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd
Lasīt citas ziņas

Valsts ieņēmumu dienestā informē – nodokļu atvieglojumu var piemērot par vecākiem, kuri nestrādā (nav nekādu ienākumu) un atbilstīgi normatīvajiem aktiem atzīti par personām ar invaliditāti.

Ir svarīgi nosacījumi, kas jāievēro:

bērns, kas vēlas piemērot atvieglojumu, nedrīkst būt apgādājamā statusā pie kāda cita, piemēram, otra vecāka;
vecākiem nedrīkst būt pensija vai citi ar nodokli apliekami ienākumi, kas izslēgtu viņus no apgādājamo loka.
Vecākus kā apgādājamās personas var atzīmēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) savā algas nodokļa grāmatiņā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Ja nepaprasīsi – nesaņemsi. Atvaļinājums jaunajiem tēviem, par ko priekšnieki nereti klusē
RAKSTA REDAKTORS
Vērtīga pieredze! Ja neizlasīsi mazos burtiņus “EuroPark” stāvvietā, var gadīties maksāt sodu pat tad, ja visu it kā izdarīsi pareizi
Mājas
Vai ierakstītu vēstuli drīkst saņemt cits cilvēks, nevis adresāts?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.