Vai strādājošiem bērniem var tikt piemērots nodokļu atvieglojums nestrādājošiem vecākiem? 0
Vai kādam no strādājošiem bērniem var tikt piemērots nodokļu atvieglojums par kādu no vecākiem, kuri nestrādā un kuriem ir noteikta invaliditāte (tēvam II grupas, mātei III grupas). Kādi ir nosacījumi? GUNTA P.
Valsts ieņēmumu dienestā informē – nodokļu atvieglojumu var piemērot par vecākiem, kuri nestrādā (nav nekādu ienākumu) un atbilstīgi normatīvajiem aktiem atzīti par personām ar invaliditāti.
Ir svarīgi nosacījumi, kas jāievēro:
bērns, kas vēlas piemērot atvieglojumu, nedrīkst būt apgādājamā statusā pie kāda cita, piemēram, otra vecāka;
vecākiem nedrīkst būt pensija vai citi ar nodokli apliekami ienākumi, kas izslēgtu viņus no apgādājamo loka.
Vecākus kā apgādājamās personas var atzīmēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) savā algas nodokļa grāmatiņā.