Vai tā ir taisnība, ka viens suņa gads ir vienāds ar septiņiem cilvēka gadiem? Zinātnieki atklājuši ko jaunu

Plaši pazīstamais uzskats, ka viens suņa gads atbilst septiņiem cilvēka gadiem, izrādās ir mīts. Jaunākie pētījumi no Kalifornijas Universitātes Sandjego Medicīnas skolas piedāvā daudz precīzāku metodi suņu vecuma aprēķināšanai, balstoties uz DNS izmaiņām.

Izdevums “Iflscience” ziņo, ka tradicionālā formula neatspoguļo suņu īsto novecošanās tempu. Kā norāda profesors, Kalifornijas Universitātes Sandjego Medicīnas skolas profesors Trejs Idekers, suņu fizioloģiskais briedums notiek daudz ātrāk nekā cilvēkiem – jau deviņu mēnešu vecumā suns var būt gatavs pēcnācējiem.

Tātad vienkāršs reizinājums ar septiņi neņem vērā suņu attīstības īpatnības.
Lai precīzāk noteiktu suņu un cilvēku vecuma atbilstību, zinātnieku komanda izmantoja tā saukto epigenētisko pulksteni — metodi bioloģiskā vecuma noteikšanai, pamatojoties uz izmaiņām DNS metilēšanā (DNS metilēšana ir bioķīmisks process, kurā metilgrupas tiek pievienotas DNS molekulām).

Pētnieki analizēja 104 suņu (galvenokārt labradoru) paraugus vecumā no viena mēneša līdz 16 gadiem un salīdzināja tos ar datiem no vairāk nekā 300 dažāda vecuma cilvēkiem.

Rezultāti parādīja, ka suņi dzīves sākumā noveco ļoti strauji, bet šis process palēninās pēc aptuveni septiņiem gadiem. Pamatojoties uz šiem datiem, zinātnieki ierosināja jaunu vecuma konvertēšanas formulu: 16 × ln (suņa vecums) + 31.

Saskaņā ar šo modeli astoņas nedēļas vecs kucēns ir līdzvērtīgs aptuveni deviņus mēnešus vecam cilvēkam, un vienu gadu vecs suns ir līdzvērtīgs cilvēkam trīsdesmit gadu sākumā. Tomēr pētnieki norāda, ka formula ir jāpilnveido dažādām šķirnēm, jo ​​novecošanās tempi var atšķirties.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!

