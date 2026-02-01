Foto: LETA

Rēzeknē konstatēts siltumtrašu pārrāvums – apstākļi vēl tiek skaidroti 0

LETA
20:11, 1. februāris 2026
Svētdien Rēzeknē konstatēts siltumtrašu pārrāvums, un patlaban notiek apstākļu noskaidrošana un bojājuma lokalizēšana, lai pēc iespējas ātrāk sāktu remonta darbus, informē SIA “Rēzeknes siltumtīkli”.

Lai novērstu bojājumu un nodrošinātu drošu siltumapgādes atjaunošanu, pirmdien, 2. februārī, no plkst. 8 līdz aptuveni plkst. 14 tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde 20 objektiem.

Atslēdzamo objektu sarakstā ir Rēzeknes 3. pamatskola, deviņas adreses Atbrīvošanas alejā, septiņas adreses Dārzu ielā un trīs adreses Krišjāņa Valdemāra ielā.

Kā norāda “Rēzeknes siltumtīklu” pārstāvji, ņemot vērā ļoti zemo gaisa temperatūru un to, ka siltumtrasēs cirkulē līdz pat 105 grādu karsts ūdens, slodze uz siltumtrašu tīkliem ir ievērojami palielinājusies, un posmos, kur siltumtrašu tehniskais stāvoklis ir vājāks, šādos laikapstākļos var rasties plīsumi, kas arī ir šī pārrāvuma cēlonis.

Par situācijas attīstību un siltumapgādes atjaunošanu informācija tiks regulāri aktualizēta uzņēmuma mājaslapā un citos informācijas kanālos, atzīmē “Rēzeknes siltumtīkli”.

“Rēzeknes siltumtīklu” apgrozījums 2024. gadā bija 8 919 723 eiro, bet zaudējumi – 1 291 438 eiro. Kompānija “Rēzeknes siltumtīkli” ir reģistrēta 2003. gadā, un tās pamatkapitāls ir 6,016 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.

