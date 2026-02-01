VIDEO. Lietuvā gar robežu ar Baltkrieviju patrulē mežacūku ģimene 0
Lietuvā, Varēnas rajonā, gar valsts robežu ar Baltkrieviju novērota neparasta “patrulēšana” – pa robežjoslu pārvietojusies mežacūku ģimene.
Dzīvniekus, izmantojot videonovērošanas sistēmas, fiksējušas Valsts robežsardzes dienesta (VSAT) Varēnas robežapsardzības vienības Kabeliu robežuzkardas amatpersonas.
Video uzņemts vietā pie Daržineļu ciema, kur Lietuvas pusē uzstādīts fiziska robežbarjera – žogs ar dzeloņstiepli, kas paredzēts nelegālās migrācijas ierobežošanai no Baltkrievijas puses. Tieši gar šo barjeru, pa robežpatruļas taku, mežacūku bars pārvietojies aptuveni 300 metru garumā.
Robežsargi norāda, ka dzīvnieki kādu brīdi nesteidzīgi virzījušies gar žogu, taču drīz vien viens pēc otra pagriezušies atpakaļ meža virzienā un pazuduši no redzesloka. Pēc tam šī mežacūku grupa robežas tuvumā vairs netika manīta.
VSAT atgādina, ka videonovērošanas sistēmas pierobežā tiek izmantotas ne tikai iespējamās nelikumīgās robežas šķērsošanas fiksēšanai, bet arī regulāri reģistrē savvaļas dzīvnieku kustību robežjoslā.