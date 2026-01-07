Deviņas lietas, ko dara visi suņi. Kāpēc mīlulis tev seko pat uz tualeti? 6
Viens no lielajiem ieguvumiem suņa saimniekam ir fakts, ka mīlulis tev sekos līdzi burtiski visur. No otras puses, tas nav sevišķi praktiski, jo tev ir vajadzīgs savs privātais laiks un telpa. Piemēram, kad tu vēlies apmeklēt tualeti.
Ja tev kādreiz bijis suns, tu jau zini, cik uzticīgi viņš seko vienmēr un visur. Bet tu, iespējams, nezini iemeslu, kas viņam liek tā rīkoties. Uzzini deviņas lietas, ko dara gandrīz visi suņi un ko tas nozīmē!
1. Klasiskais kucēna skatiens
Kucēna skatiens ir kaut kas tāds, ko cilvēki raida viens otram, kad grib iegūt ko tādu, ko citādi nedabūtu. Par spīti vispārējam uzskatam suņi tā rīkojas cita iemesla dēļ. Kad suns uz tevi paskatās ar “to skatienu”, viņš vai viņa demonstrē emocionālu saikni vai uzticēšanos tev.
2. Dāvaniņas
Skaidrs, ka nevari gaidīt, lai suns dotos uz veikalu un nopirktu tev dāvanu, bet tas nenozīmē, ka viņš negribētu tevi apdāvināt. Visbiežāk viņš atgriežas mājās ar kādu atradumu un noliek to tev pie kājām. Tādējādi viņi vēlas tev kaut ko parādīt vai izrādīt prieku par atklājumu.
3. Apskāvieni
Kad suns ir pilnībā apmierināts ar dzīvi, viņš jūtas labi. Ja viņš nāk meklēt tavus apskāvienus, tas nozīmē, ka tavā sabiedrībā tas jūtas patiešām ērti.
4. Mierinājums
Suņiem nav jārunā, lai saprastu, ka saimniekam kaut kas noticis. Viņi lieliski lasa ķermeņa valodu, kad tā notiek, tāpēc mēģina mierināt, kad tu jūties slikti.
5. Kopā uz tualeti
Ja suns cenšas iet kopā ar tevi uz tualeti, tā, izrādās, ir laba zīme. Daudzi veterinārārsti ir vienisprātis, ka tā ir instinktīva uzvedība: iet uz tualeti kopā ar savu “baru”.
6. Ar mēli pa seju
Ja suns vēlas nolaizīt tev seju, tas nozīmē, ka viņš jūtas labi tavā sabiedrībā. Sunim tas nozīmē sirsnības izrādīšanu.
7. Laimīga satikšanās
Lieliska suņu īpašība – viņi neslēpj savas jūtas. Ja suns ir satraukts, tevi ieraugot, tas nozīmē, ka viņš patiesi priecājas.
8. Piespiešanās
Ja suns pret tevi berzējas vai atbalstās, viņš meklē drošību un mīlestību. Visiem suņiem to reizēm vajag!
9. Kopā gultā
Suns var labi justies praktiski jebkur. Ja viņš mēģina ielīst tavā gultā, tas nozīmē, ka viņš vēlas būt tuvāk tavai smaržai un siltumam (tas gan nenozīmē, ka noteikti vajag to atļaut!).