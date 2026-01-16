“Sanāk, ka elektromobiļi ir svarīgāki nekā bērni?” Zivtiņš asi kritizē valsts prioritātes 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” savu viedokli par demogrāfijas uzlabošanu pauda Saeimas deputāts, partijas LPV valdes loceklis Edmunds Zivtiņš, kurš aktualizēja jautājumu par valsts prioritātēm.
Zivtiņš norāda, ka ir cilvēki, kuri uzskata – par katru piedzimušu bērnu valstij būtu jāmaksā pieci tūkstoši eiro. “Atbildīgie norādījuši, ka valsts budžets to nevarot izturēt, bet kā ar elektromobiļiem?,” viņš jautā.
“Tad sanāk, ka mums elektromobiļi ir svarīgāki nekā bērni?” analītiski spriež Zivtiņš.
Viņš paskaidro, ka valsts piemaksas par elektromobiļiem var sasniegt pat līdz deviņiem tūkstošiem eiro.
Vienlaikus Zivtiņš uzsver, ka Latvijā ir jārūpējas par demogrāfiju un jāatrod papildu līdzekļi, lai jaunajām ģimenēm nodrošinātu drošības sajūtu.
