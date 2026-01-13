Nozares ministrs par elektrības sadārdzinājumu: Pārskatiet jaudu savos pieslēgumos! 0

LA.LV
18:06, 13. janvāris 2026
Viedokļi

Tā kā noslēdzies valsts atbalsts elektrības tarifā, šobrīd rēķinos tas vēl neparādās. Ir zināms, ka vairākām mājsaimniecībām nāksies maksāt vairāk par elektrību. Par to TV24 raidījumā “Ziņu top” runā klimata un enerģētikas ministrs (ZZS) Kaspars Melnis.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Viņš iesaka cilvēkiem pārskatīt, vai ir nepieciešami tik lieli elektrības jaudas pieslēgumi, jo tas ietekmē izmaksas.

Ministrs norāda, ka šobrīd ir grūti pateikt, cik liels būs izmaksu pieaugums, bet elektrības cenas katru gadu pamazām samazinās. Saules un vēja parki dod savu ieguldījumu.

Plašāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“No kurienes uzrodas tie mistiskie 14,26 eiro?” Kristīne ilgstoši ir prom no mājām, taču elektrības skaitītājs “griežas” arī tukšā dzīvoklī
Valsts atbalsts beidzies, tagad par elektrību maksāsim vairāk: kas mūs sagaida?
No šodienas mūsu elektrības tarifs samazināsies, bet rēķini lētāki nekļūs. Kā tas iespējams?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.