Nozares ministrs par elektrības sadārdzinājumu: Pārskatiet jaudu savos pieslēgumos!
Tā kā noslēdzies valsts atbalsts elektrības tarifā, šobrīd rēķinos tas vēl neparādās. Ir zināms, ka vairākām mājsaimniecībām nāksies maksāt vairāk par elektrību. Par to TV24 raidījumā “Ziņu top” runā klimata un enerģētikas ministrs (ZZS) Kaspars Melnis.
Viņš iesaka cilvēkiem pārskatīt, vai ir nepieciešami tik lieli elektrības jaudas pieslēgumi, jo tas ietekmē izmaksas.
Ministrs norāda, ka šobrīd ir grūti pateikt, cik liels būs izmaksu pieaugums, bet elektrības cenas katru gadu pamazām samazinās. Saules un vēja parki dod savu ieguldījumu.
