Foto: Ieva Leiniša/LETA

Kāds ar spaini var atnest elektrību? Sieviete sašutusi: elektrības uzturēšanas 4x dārgākas nekā pati elektrība 0

LA.LV
6:17, 19. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Elektroenerģijas rēķini pēdējos gados kļuvuši par regulāru diskusiju tematu, taču dažkārt tie spēj pārsteigt pat rūdītākos maksātājus. Kāda soctīklotāja dalījusies ar savu sašutumu, atklājot, ka maksa par elektrības tīkla uzturēšanu vairākkārt pārsniedz samaksu par pašu patērēto elektrību.

6 visilgāk kalpojošās automašīnu markas, kas populāras Latvijā. Ja tev ir šāds auto, nemaz neplāno pārdot!
Veselam
10 pazīmes, ka tev jau ir izdegšana vai drīzumā tā būs, ja neko dzīvē nemainīsi
Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Lasīt citas ziņas

“Gan jau, ka esmu “late to the party”, bet pārmaiņas pēc pirms rēķina apmaksas arī papētīju sadalījumu. Jautājums zinātājiem – vai šis ir okei, vai tomēr labāk paņemt citu pakalpojumu sniedzēju? Mazliet savdabīgi – elektroenerģiju patērēt zem 5 eiro, bet ar visām piedevām samaksāt gandrīz 20,” vietnē “Threads” raksta kāda sieviete.

Mūsdienās gandrīz viss ir kļuvis dārgāks, un sabiedrība to lielākoties pieņem kā nepatīkamu, bet neizbēgamu realitāti. Taču īpašu sašutumu raisa situācijas, kurās rēķina loģika vairs nav saprotama – piemēram, kad maksa par elektrības tīkla uzturēšanu pārsniedz samaksu par pašu patērēto elektrību. Atšķirībā no elektrības kā patēriņa, ko var izmērīt un sajust ikdienā, tīkla uzturēšana klientam nav taustāms pakalpojums – tas nestrādā skaļāk, spožāk vai labāk redzamā veidā. Pat apzinoties infrastruktūras nozīmi, cilvēku sašutums šķiet pamatots.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
10 pazīmes, ka tev jau ir izdegšana vai drīzumā tā būs, ja neko dzīvē nemainīsi
“”Vienotībai” vairs nedrīkst uzticēt vadīt valsti!” Ogres mērs Helmanis nikns, ka par valsts drošību rūpējamies nepietiekami
RAKSTA REDAKTORS
“Viņiem nepatīkot žogs!” Jelgavas kaimiņu kašķis par auto novietošanu patiesībā esot krietni plašāks un ar savu vēsturi

Komentāros cilvēki norāda, ka tā ir ierasta prakse. “Pārvades un sadales pakalpojumi būs pie jebkura elektroenerģijas tirgotāja. Šos tarifus nemaz nenosaka tirgotājs,” skaidro Aija, piebilstot, ka šos pakalpojumus nosaka “Sadales tīkls”.

“Domā, kāds tev ar spaini to elektrību atnesīs?” pasmejas kāda cita komentētāja.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Nozares ministrs par elektrības sadārdzinājumu: Pārskatiet jaudu savos pieslēgumos!
Elektrošoks Baltijā: elektrības cena Latvijā nedēļas laikā uzlec divkārt un sasniedz rekordus
TV24
“Pārāk daudz izmantojam gāzi, bet elektrību – par maz, tāpēc beigās par abiem mēs pārmaksājam,” Kulbergs atklāj
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.