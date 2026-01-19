Kāds ar spaini var atnest elektrību? Sieviete sašutusi: elektrības uzturēšanas 4x dārgākas nekā pati elektrība 0
Elektroenerģijas rēķini pēdējos gados kļuvuši par regulāru diskusiju tematu, taču dažkārt tie spēj pārsteigt pat rūdītākos maksātājus. Kāda soctīklotāja dalījusies ar savu sašutumu, atklājot, ka maksa par elektrības tīkla uzturēšanu vairākkārt pārsniedz samaksu par pašu patērēto elektrību.
“Gan jau, ka esmu “late to the party”, bet pārmaiņas pēc pirms rēķina apmaksas arī papētīju sadalījumu. Jautājums zinātājiem – vai šis ir okei, vai tomēr labāk paņemt citu pakalpojumu sniedzēju? Mazliet savdabīgi – elektroenerģiju patērēt zem 5 eiro, bet ar visām piedevām samaksāt gandrīz 20,” vietnē “Threads” raksta kāda sieviete.
Mūsdienās gandrīz viss ir kļuvis dārgāks, un sabiedrība to lielākoties pieņem kā nepatīkamu, bet neizbēgamu realitāti. Taču īpašu sašutumu raisa situācijas, kurās rēķina loģika vairs nav saprotama – piemēram, kad maksa par elektrības tīkla uzturēšanu pārsniedz samaksu par pašu patērēto elektrību. Atšķirībā no elektrības kā patēriņa, ko var izmērīt un sajust ikdienā, tīkla uzturēšana klientam nav taustāms pakalpojums – tas nestrādā skaļāk, spožāk vai labāk redzamā veidā. Pat apzinoties infrastruktūras nozīmi, cilvēku sašutums šķiet pamatots.
Komentāros cilvēki norāda, ka tā ir ierasta prakse. “Pārvades un sadales pakalpojumi būs pie jebkura elektroenerģijas tirgotāja. Šos tarifus nemaz nenosaka tirgotājs,” skaidro Aija, piebilstot, ka šos pakalpojumus nosaka “Sadales tīkls”.
“Domā, kāds tev ar spaini to elektrību atnesīs?” pasmejas kāda cita komentētāja.
