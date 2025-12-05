Nekā patīkama – laika prognoze piektdienai 0
Piektdien Latvijā debesis būs apmākušās, vietām nedaudz uzlīs, bet būs decembrim salīdzinoši silts, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā mākoņu sega joprojām būs aizklājusi debesis, vietām nedaudz uzlīs un smidzinās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš, un atsevišķos rajonos valsts austrumos arī dienas laikā saglabāsies migla.
Termometra stabiņš pieturēsies +3, +6 grādu robežās.
Arī Rīgā saglabāsies apmācies laiks un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +4, +6 grādi.