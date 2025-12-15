Valsts drošības dienests stingri rekomendē gada nogales brīvdienās neceļot uz Krieviju vai Baltkrieviju 0
Valsts drošības dienests (VDD) atkārtoti rekomendē Latvijas iedzīvotājiem gaidāmajās Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās neceļot uz Krieviju vai Baltkrieviju, brīdinot par augstajiem izlūkošanas, vervēšanas un provokāciju riskiem šo valstu teritorijā, aģentūru LETA informēja dienestā.
Dienests norāda, ka Latvijas institūcijām ir ierobežotas iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem, kuri nonākuši grūtībās Krievijā vai Baltkrievijā.
VDD ir konstatējis, ka Krievijas un Baltkrievijas specdienesti agresīvi izmanto iespēju izjautāt un vervēt ārvalstniekus savā teritorijā, kur tie bauda plašu rīcības brīvību. Šo valstu specdienestu darbinieki savā teritorijā nevilcināsies izmantot agresīvas un prettiesiskas metodes, lai piespiestu ar tiem sadarboties.
Ja tomēr jādodas uz kādu no šīm agresorvalstīm, dienests iesaka neņemt līdzi savu mobilo telefonu, jo īpaši, ja tajā ir ar darbu saistīta vai sensitīva rakstura informācija. Robežkontroles punktā no mobilā tālruņa var tikt izgūti dati, kā arī tas var tikt inficēts ar spiegprogrammatūru.
Drošāka izvēle būs mobilais telefons ar priekšapmaksas karti, no kuriem pēc ceļojuma var atbrīvoties. Tāpat nevajadzētu ņemt līdzi datoru, zibatmiņas un citus datu nesējus.
VDD brīdina, ka potenciālo vervēšanas mērķu apzināšana notiek jau robežkontroles punktos, specdienestu pārstāvjiem uzdodoties par robežsargiem vai izmantojot citus piesegus – kā tiesībaizsardzības iestāžu, tā jebkuras citas Krievijas vai Baltkrievijas iestādes. Turklāt tiem nozīmīgu informāciju Krievijas un Baltkrievijas specdienestu pārstāvji var iegūt arī vienkāršas sarunas laikā.
VDD aicina ņemt vērā pazīmes, kas var liecināt par saskarsmi ar specdienesta pārstāvi robežšķērsošanas laikā, proti, neierasti pastiprināta pārbaude un izjautāšana, iztaujā persona civilajā apģērbā, nevis robežsardzes formā. Tāpat persona uzdod jautājumus, kas neattiecas uz robežsardzes kompetenci, piemēram, par situāciju Latvijas valstī, attieksmi pret notikumiem Ukrainā, Latvijā ieceļojušajiem kara bēgļiem, mūsu valsts sniegto atbalstu Ukrainai.
Tāpat VDD aicina ņemt vērā vai persona uzdod privātus jautājumus – par darbavietu, veicamajiem pienākumiem, finansiālo situāciju, kā arī apsūdz kādā pārkāpumā vai noziegumā, cenšoties piespiest “sadarboties” apmaiņā pret atbrīvošanu no atbildības.
Tāpat par vervēšanu var liecināt lūgums iedot telefona numuru, uz kuru zvanīt, nākamreiz ierodoties konkrētajā valstī.
Aizdomu gadījumā par kontaktu ar Krievijas vai Baltkrievijas specdienesta pārstāvi VDD aicina sniegt par to informāciju, zvanot uz dienesta diennakts tālruni 67208964 vai rakstot uz e-pasta adresi “[email protected]”. VDD garantē informācijas sniedzēja konfidencialitāti.