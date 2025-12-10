Balsis pirka kā tirgū kartupeļus? VDD rosina apsūdzēt četrus cilvēkus par balsu pirkšanu Jēkabpilī 0
Valsts drošības dienests (VDD) 5. decembrī ir aicinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret četriem Latvijas pilsoņiem par balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novadā, aģentūru LETA informēja dienests.
Kriminālprocesu pašvaldību vēlēšanu dienā, 7. jūnijā, aizdomās par vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu sāka Valsts policija, bet neilgi pēc tam notikušā izmeklēšanu atbilstoši piekritībai pārņēma VDD.
Savukārt pārējās vēlētāju uzpirkšanā iesaistītās trīs personas meklēja Jēkabpils novada iedzīvotājus, kuri būtu gatavi par samaksu nobalsot par minēto deputāta amata kandidātu, kā arī organizēja viņu došanos uz vēlēšanu iecirkņiem.
Konkrētais deputāta amata kandidāts Jēkabpils novada domē netika ievēlēts.
Latvijas Televīzijai neoficiāli zināms, ka par balsu pirkšanu kriminālvajāšana sākta pret Igoru Ņeženkinu, kurš Jēkabpils novadā kandidēja no partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) saraksta. Viņš palika pirmais aiz strīpas. Iekļūšanai domē viņam pietrūka mazāk nekā desmit balsu.