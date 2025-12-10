Foto: LETA

Balsis pirka kā tirgū kartupeļus? VDD rosina apsūdzēt četrus cilvēkus par balsu pirkšanu Jēkabpilī 0

10. decembris 2025
Valsts drošības dienests (VDD) 5. decembrī ir aicinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret četriem Latvijas pilsoņiem par balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novadā, aģentūru LETA informēja dienests.

TV24
Kriminālprocesu pašvaldību vēlēšanu dienā, 7. jūnijā, aizdomās par vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu sāka Valsts policija, bet neilgi pēc tam notikušā izmeklēšanu atbilstoši piekritībai pārņēma VDD.

VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka vēlētāju uzpirkšanā Jēkabpils novadā bija iesaistītas četras personas, tostarp konkrētas politiskās partijas deputāta amata kandidāts. Minētais deputāta amata kandidāts, darbojoties organizētā grupā, uzpircis Jēkabpils novada iedzīvotājus, lai tie balsotu par viņu un viņa pārstāvēto politisko partiju.
Savukārt pārējās vēlētāju uzpirkšanā iesaistītās trīs personas meklēja Jēkabpils novada iedzīvotājus, kuri būtu gatavi par samaksu nobalsot par minēto deputāta amata kandidātu, kā arī organizēja viņu došanos uz vēlēšanu iecirkņiem.

Konkrētais deputāta amata kandidāts Jēkabpils novada domē netika ievēlēts.

Dienests aizdomās turētajām personām inkriminē Krimināllikuma pantu par apzinātu kavēšanu personām brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus.

Latvijas Televīzijai neoficiāli zināms, ka par balsu pirkšanu kriminālvajāšana sākta pret Igoru Ņeženkinu, kurš Jēkabpils novadā kandidēja no partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) saraksta. Viņš palika pirmais aiz strīpas. Iekļūšanai domē viņam pietrūka mazāk nekā desmit balsu.

SAISTĪTIE RAKSTI
