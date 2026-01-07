Valsts policijas pārstāvis: Mēs ļoti ilgi jau cīnāmies ar šo, bet gadās, ka kāds no autovadītājiem iespītējas 0

18:41, 7. janvāris 2026
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Arturs Smilga aktualizēja problēmu, ar kuru policija ikdienā saskaras arvien biežāk – autovadītāji ceļu satiksmes negadījumos nevēlas vai neprot savā starpā aizpildīt saskaņoto paziņojumu, pat tad, ja situācija to pilnībā pieļauj.

Smilga uzsver, ka iespējas kā aizpildīt saskaņotos paziņojumus ir plašas un arvien vairāk pielāgojas mūsdienu tehnoloģijām, jo šos paziņojumus var aizpildīt ne tikai papīra formā, bet arī digitāli.

“To visu var izdarīt arī telefonā. Mēs ļoti ilgi jau cīnāmies un cenšamies transportlīdzekļa vadītājus audzināt un lūdzam veikt saskaņotos paziņojumus savā starpā,” skaidro Smilga.

Tomēr realitātē nereti gadās situācijas, kad viens no negadījumā iesaistītajiem vadītājiem vienkārši atsakās sadarboties, pat ja negadījums ir neliels un policijas klātbūtne nav nepieciešama.

“Bieži vien gadās tā, ka kāds no šiem vadītājiem iespītējās un negrib saskaņoties, kaut gan attiecīgā situācijā tas būtu izdarāms. Mums nākas atraut policijas ekipāžas no darbiem, lai viņi aizbrauktu un noskaidrotu šo situāciju, mēģinātu to atrisināt un palīdzētu vienoties. Ja ne, tad diemžēl sanāk formēt šo negadījumu, kas patērē mūsu dārgo laiku un atrauj kolēģus no, piemēram, dzērājšoferu notveršanas” norāda VP pārstāvis.

Viņš arī atgādina, ka saskaņotais paziņojums nenozīmē vainas atzīšanu, kā to bieži kļūdaini uzskata autovadītāji.

“Pat neskatoties uz to, ka nekur šajā protokolā nav nevienam jāatzīst sava vaina, vien jāuzraksta apstākļi un pēc tam apdrošinātāji savā starpā pārbauda šo informāciju un nosaka, kam kompensācija jāizmaksā, diemžēl vadītāji to nedara,” skaidro Smilga.

Raidījuma laikā tika nolasīts arī kāda autovadītāja jautājums, kurš norādīja uz praktisku problēmu – saskaņoto paziņojumu ne vienmēr ir viegli iegūt.

“Labprāt jau rakstītu šos protokolus, bet kur tos var dabūt? Normāla situācija būtu, ja tos varētu nopirkt kioskos, veikalos,” raksta kāds skatītājs.

Atbildot uz to, Smilga skaidroja, ka saskaņotie paziņojumi ir pieejami, tikai vadītāji par to bieži vien neesot parūpējušies laikus. “Vieglākais veids, kā pie viņiem var tikt, ir degvielas uzpildes stacijās, apjautājoties. Diemžēl policija citreiz darbojās kā pastnieks, lai aizvestu šos saskaņotos paziņojumus,” atzina VP pārstāvis.

Noslēgumā viņš aicina autovadītājus būt atbildīgākiem un jau savlaicīgi pārliecināties, ka automašīnā ir viss nepieciešamais, lai pēc ceļu satiksmes negadījuma autovadītāji varētu savstarpēji vienoties par negadījuma apstākļiem, ja policijas iesaiste nav nepieciešama.

