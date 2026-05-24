“Cilvēki baidās braukt uz Latgali!” Dronu draudu dēļ Latgale atkal nokļuvusi “pabērna lomā” 108
Sociālajos tīklos plašu diskusiju izraisījis ieraksts par to, ka cilvēki dronu apdraudējuma dēļ sāk baidīties braukt uz Latgali. Ieraksta autore norāda, ka viesu mājās Latgalē tiekot atceltas rezervācijas, un šādu situāciju sauc par īpaši smagu pārbaudījumu reģionam laikā, kad tam būtu vajadzīgs praktisks atbalsts, nevis tikai līdzjūtīgi vārdi.
Komentāros atklājas pretrunīgs sabiedrības noskaņojums. Daļa cilvēku atzīst, ka bailes ir saprotamas — īpaši ģimenēm ar bērniem, skolām un ekskursiju organizētājiem. Kāda komentētāja stāsta, ka kolēģe atcēlusi divu dienu ekskursiju uz Krāslavu, jo daudzi vecāki atteikušies laist bērnus. Viņa piebilst, ka līdzīgas ekskursijas uz Latgali šobrīd netiek ieteiktas arī pašvaldību līmenī.
Citi norāda, ka dzīve Latgalē turpinās un vietējie iedzīvotāji ikdienā nevar vienkārši “pārcelties” citur. Kāds komentētājs uzsver, ka rīdziniekiem dronu stāsti ir ziņas, kas paliek dienas kārtībā, bet Latgales cilvēkiem tā ir ikdiena. Vienlaikus viņš norāda, ka reģionā joprojām var dzīvot labi un nevajadzētu aizmirst par vietējiem uzņēmējiem.
Diskusijā izskan arī pārmetumi valstij. Daži komentētāji uzskata, ka Latgale atkal nonākusi pabērna lomā un ka valsts līmenī nav skaidru un vienotu rīcības algoritmu apdraudējuma gadījumiem. Tiek norādīts, ka cilvēki nereti nezina, kā rīkoties, ja brīdinājums tiek saņemts ceļojuma, ekskursijas vai atpūtas laikā.
Atsevišķi cilvēki dalās arī personīgā pieredzē. Kāds raksta, ka šobrīd atrodas pierobežas pusē un pirms dažām stundām redzējis pārlidojam divus mopēda tipa dronus. Viņš atzīst, ka neliels nemiers ir, taču vietējie ikdienu turpina — viens pļauj zāli, cits spēlē bumbu. Savukārt citi komentētāji atgādina, ka lielākās bailes ir ne tikai par drošību, bet arī par īpašumiem, kurus cilvēki gadiem būvējuši un kopuši.
Daļa cilvēku tomēr aicina nekrist panikā un nepadarīt Latgali par bīstamu zonu sabiedrības priekšstatos. Viņi uzskata, ka pārmērīga baiļu kultivēšana var vēl vairāk kaitēt reģionam, īpaši tūrisma nozarei. Tajā pašā laikā citi atbild, ka vēlme atpūsties bez kara draudu ēnas ir saprotama un cilvēkus par rezervāciju atcelšanu nevajadzētu nosodīt.
Komentāros parādās arī praktiski ieteikumi — izvēlēties citas atpūtas vietas Latvijā, doties uz Latgali vēlāk vai tieši pretēji, rezervēt naktsmājas un atbalstīt vietējos uzņēmējus. Kāds raksta, ka Latgalē šobrīd var atrast ļoti lētas naktsmājas, bet cits atzīst, ka pēc šādām diskusijām vēl vairāk aizdomājies par atpūtu viesu namā pie ezera.
Kopumā diskusija izgaismo sarežģītu situāciju: no vienas puses, cilvēki baidās par savu un bērnu drošību, no otras — Latgales uzņēmēji var ciest ekonomiskus zaudējumus tieši laikā, kad sabiedrības atbalsts reģionam būtu īpaši nozīmīgs. Soc tīklos izskan doma, ka Latvija ir pārāk maza, lai vienu tās daļu atstātu vienu ar savām bailēm un sekām.
Jau ziņots, ka sestdienas rītā Krāslavas novadā, Dridža ezerā Kombuļu pagastā, iegāzies bezpilota lidaparāts, kas, saskaroties ar ūdeni, detonējis, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Ap plkst. 8 policija saņēmusi iedzīvotāju ziņojumu par drona iekrišanu ezerā. Notikuma vietā apstiprināts, ka drons ielidojis ūdenī un pēc saskares ar to notikusi eksplozija. Incidentā cietušo nav.
🇱🇻 Dridža ezerā Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā, iekritis bezpilota gaisa kuģis, kas saskarē ar ūdeni detonēja. Cietušo nav. Notikuma vietā atrastas iespējamās atlūzas, teritoriju apseko VP, VUGD un NBS.#Krāslava #Latvija
— BreakingLV (@breakinglv) May 23, 2026
Policija nekavējoties izbrauca uz norādīto vietu un sāka tās apsekošanu. Notikuma vietā ir atrastas iespējama bezpilota gaisa kuģa atlūzas.
Apsekojamā teritorija ir plaša, tādēļ notikuma vietas apskatei piesaistīti papildspēki, tostarp piesaistīts papildu VP norīkojums ar dronu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar laivu un Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Dienesti turpina darbu notikuma vietā. VP aicina iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai, kā arī sekot līdzi oficiālai dienestu informācijai, un nekavējoties ziņot policijai par iespējamām konstatētām drona atlūzām.
NBS aģentūrai LETA atklāja, ka sensori nav fiksējuši dronu ielidojam Latvijas teritorijā. Tāpēc arī nav izsūtīts šūnapraides paziņojums.
“Esmu saziņā ar atbildīgajiem dienestiem, kuri strādā Krāslavas novadā Dridža ezera apkaimē pēc bezpilota lidaparāta nokrišanas un eksplozijas ezerā. Sagaidu no dienestiem pēc iespējas detalizētāku informāciju par notikušā apstākļiem un turpmāko rīcību,” vietnē “X” pauž demisionējusī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Viņa aicina iedzīvotājus sekot oficiālajai informācijai.Arī Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Viktorija Lene (ZZS) aģentūrai LETA sacīja, ka uzticas dienestu darbam, kas strādā notikuma vietā. Viņasprāt, galvenais, ka incidentā nav cietuši iedzīvotāji. Pašvaldības iesaiste pašlaik notikumā neesot nepieciešama. Domes pārstāvji gan esot saņēmuši fotogrāfijas, kurās redzams, ka ezerā ir bojāgājušas zivis. Lene nevarēja pateikt, cik tālu no notikuma vietas atrodas tuvākās apdzīvotās vietas vai mājas.
Jau ziņots, ka pēdējo mēnešu laikā šūnu apraides paziņojumus saņēmuši Latgales un Vidzemes iedzīvotāji un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.