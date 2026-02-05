“Es nožēloju katru minūti,” Bils Geitss atklāj, kāpēc viņa vārds pieminēts Epstīna failos 0
Kā zināms, 2026. gada janvāra izskaņā publiskotajos notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajos materiālos figurē vairākas prominences, arī ASV prezidents Donalds Tramps, “Microsoft” līdzdibinātājs Bils Geitss, britu miljardieris Ričards Brensons un bijušais britu princis Endrū.
“Es nožēloju katru minūti, ko pavadīju kopā ar viņu, un atvainojos,” trešdien, komentējot savu saistību ar Džefriju Epstīnu, intervijā Austrālijas televīzijas kanālam “9News” sacīja miljardieris un “Microsoft” izdibinātājs Bils Geitss.
Starp publiskotajiem dokumentiem ir arī e-pasta melnraksts, kurā Epstīns apspriež Geitsa iespējamās ārlaulības attiecībām.
Viņa attiecības ar miljardieri esot bijušas dažādas, sākot no “palīdzības Bilam iegūt narkotikas, kas palīdzētu viņam tikt galā ar seksa ar krievu meitenēm sekām, līdz pat nelegālu randiņu ar precētām sievietēm veicināšanai”.
Geitss intervijā kategoriski noraidīja šos apgalvojumus.
“Šis e-pasts nekad netika nosūtīts, šis e-pasts ir viltots,” sacīja miljardieris. Viņš teica, ka nezināja, ko Epštīns ar to domāja. “Vai viņš gribēja man kaut kādā veidā uzbrukt?” viņš retoriski jautāja.
Geitss teica, ka iepazinies ar Epštīnu 2011. gadā un nākamo trīs gadu laikā vairākas reizes kopā ar viņu vakariņojis. Taču viņš nekad nav apmeklējis Epštīna salu un viņam nav bijušas attiecības ar citām sievietēm. Viņa mērķis bija vākt ziedojumus caur Epštīnu, kurš apgalvoja, ka pazīst daudzus turīgus cilvēkus.
“Viņš teica, ka varētu pārliecināt viņus ziedot globālajai veselības aprūpei. Galu galā tas izrādījās strupceļš,” sacīja Geitss.
Arī “Microsoft” līdzdibinātāja pārstāvis noraidīja Epštīna izteikumus. Pēc viņa teiktā, publiskotie dokumenti vienīgi atspoguļo Epštīna neapmierinātību ar to, ka viņam neizdevās izveidot ciešas un pastāvīgas attiecības ar Bilu Geitsu, kā arī metodes, kuras viņš būtu bijis gatavs izmantot, lai viņu maldinātu vai apmelotu.