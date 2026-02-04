Krievijas ietekmes risks pieaug! Jāstiprina CERT, nevis jāveido kārtējās darba grupas par nodokļu maksātāju naudu 0
Kristīna Blumberga, biedrības ProBonoPublico.Latvia vadītāja, TV24 raidījumā “Preses klubs”, izsakot komentāru par faktu, ka pieaug Krievijas ietekmes risks gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, kritizēja praksi veidot komisijas un darba grupas, kurās piedalās daudzi cilvēki, un kuru izmaksas tiek segtas par nodokļu maksātāju naudu.
Blumberga uzsver, ka šāda pieeja nepietiekami risina problēmas.
Viņasprāt, būtu jāpalielina CERT kapacitāte, nodrošinot, ka darbinieki, kuri pārzina jomu, varētu labi pildīt savas funkcijas, nevis apmaksāt kārtējo darba grupu, kuras sastāvā būs cilvēki ar viedokļiem, bet attālu priekšstatu par reālo problēmu.
Plašāk pievienotajā video!