Varēsi pielāgoties mainīgiem apstākļiem ar apbrīnojamu vieglumu. Nedēļas horoskops no 11. līdz 17. augustam
Auns
Šonedēļ tu jutīsi vajadzību visu kontrolēt, taču zvaigznes mudina ļaut dažiem procesiem notikt pašiem no sevis. Ne viss ir jārisina ar spēku – dažreiz labākais solis ir atkāpties un paskatīties no malas. Pirmdiena būs piemērota klusai analīzei, bet piektdien vari gūt vērtīgu atziņu no negaidītas sarunas. Brīvdienās ļauj sev atpūsties – gan fiziski, gan emocionāli.
Vērsis
Tava uzmanība šonedēļ būs pievērsta stabilitātei – un tas būs pareizi. Bet, lai arī cik ļoti tu vēlētos saglabāt līdzšinējo kārtību, dzīve var mest kādu jaunu izaicinājumu. Pieņem to mierīgi – tā būs iespēja augt. Trešdien vari saņemt vēsti, kas mainīs kādu no taviem plāniem. Nedēļas izskaņā dod sev laiku klusumam – daba būs tavs labākais sabiedrotais.
Dvīņi
Šī nedēļa tev dos iespēju pielāgoties mainīgiem apstākļiem ar apbrīnojamu vieglumu. Tu vari justies kā krustcelēs, taču neļauj tam tevi nogurdināt. Izaicini sevi sarunās, bet izvairies no liekas pļāpāšanas – cilvēki šonedēļ dzirdēs vairāk, nekā tu domā. Piektdiena var nest iedvesmu radošam lēcienam vai spontānam ceļojumam.
Vēzis
Šonedēļ svarīgākais būs tavas robežas – gan tās, kuras citi pārkāpj, gan tās, ko tu pats sev uzliec. Nepieciešamība pēc drošības un siltuma kļūs izteiktāka, bet nenoslēdzies – ne visi tuvojas, lai ņemtu, daži – lai dotu. Otrdien vari atklāt, ka kādam ļoti rūp, kā tu jūties. Svētdien atvēli laiku savai iekšējai pasaulei – tur tu atradīsi mieru.
Lauva
Tavs starojums šonedēļ būs pamanāms, taču uzmanies, lai neizdegtu, mēģinot būt visur un visiem. Ļauj, lai citi arī iemirdzas – tava patiesā vara ir dalīties spožumā, nevis to piesavināt. Pirmdiena piemērota ideju prezentēšanai, bet ceturtdien vari saskarties ar greizsirdību vai pārpratumu – saglabā cieņu, arī kad tev uzbrūk. Svētdiena – tava atpūtas oāze.
Jaunava
Kārtības izjūta šonedēļ tev būs īpaši būtiska, un tu to veiksmīgi īstenosi. Taču necenties visu izlabot. Ne visiem trūkumiem ir jābūt novērstiem šodien. Pieņem savas nepilnības, un sajutīsi vairāk brīvības. Trešdien vari atrast risinājumu jautājumam, kas ilgi nav devis mieru. Piektdien atļaujies būt spontāns – tas tev nāks kā dziedinošs process.
Svari
Tu balansēsi starp dažādām vajadzībām, un reizēm tas šķitīs nogurdinoši. Bet šonedēļ tev būs iespēja beidzot pateikt “nē” tam, kas tevi ilgstoši noslogo. Nevajag izpatikt visiem – šoreiz izvēlies sevi. Ceturtdiena piemērota skaistuma radīšanai – gan sevī, gan ap sevi. Brīvdienās vari satikt cilvēku, kurš atgādinās, kas tev patiešām svarīgs.
Skorpions
Būsi īpaši jūtīgs pret to, kas notiek apkārt, pat ja neviens neko nesaka skaļi. Galvenais – nesasteidz secinājumus un izmanto šo sajūtu ar apdomu. Neuzkrāj spriedzi – pārrunā to, kas iekšā sakrājies. Otrdien iespējams spēcīgs emocionāls pavērsiens. Piektdien būsi noskaņots transformācijai – šī diena ir ideāli piemērota, lai atlaistu kādu vecu pārliecību vai attiecību ēnu.
Strēlnieks
Galva būs pilna ar idejām un plāniem, un kājas būs gatavas doties ceļā. Taču šonedēļ tev vajadzēs arī piebremzēt un paskatīties, vai ceļš, pa kuru dodies, vēl joprojām atbilst tam, kas tu esi. Saruna ar kādu, kam tu uzticies, var kļūt par atslēgu lielākai skaidrībai. Parādīsies jauns piedāvājums vai ideja, bet pirms ķeries klāt – pārliecinies, ka tā tevi neved aplinkus.
Mežāzis
Šonedēļ tava ierastā kārtība var mazliet sašūpoties, bet tas nenozīmē, ka esi vājš. Varbūt vienkārši pienācis laiks pārdomāt, vai tavi mērķi joprojām ir tev svarīgi. Trešdien kāds notikums var likt mainīt plānu. Brīvdienās atgūsi līdzsvaru, ja ļausi sev ne tikai plānot, bet arī baudīt. Atceries – tu neesi tikai darītājs, tu esi arī cilvēks.
Ūdensvīrs
Tevi šonedēļ sagaida daudz jaunu impulsu – gan idejas, gan cilvēki, gan negaidītas sakritības. Tu būsi īpaši jūtīgs pret apkārt notiekošo, it kā uztvertu visu daudz asāk nekā parasti. Bet esi uzmanīgs – neuzkrauj sev par daudz. Labāk mazāk un kvalitatīvāk nekā viss uzreiz. Ceturtdien tev prātā var ienākt risinājums, kuru citi būtu noraidījuši kā traku – bet tev tas var izrādīties īstais. Nedēļas nogalē noliec malā telefonu un ziņas, un vienkārši pavadi laiku pats ar sevi. Viss svarīgais sāksies klusumā, nevis trokšņos.
Zivis
Tu būsi sapņains un jūtīgs – un tas ir tavs spēks, nevis trūkums. Šonedēļ tev jāsargā sava emocionālā telpa: neuztver pārāk personīgi citu cilvēku garastāvokļus. Trešdien iespējama maiga romantiska nianse – izbaudi to. Piektdien vari noķert iedvesmu – varbūt gribēsies kaut ko uzrakstīt, uzzīmēt vai vienkārši aizsapņoties. Brīvdienās uzticies tam, par ko klusībā sapņo – tas var sākt piepildīties, pat ja vēl neredzi kā.