Kāpēc vakara sekss nav tik labs, kā domājam? Eksperts atklāj patiesību, kas pārsteigs
Vai esi kādreiz domājis, kad ir ideālais laiks seksam? Lielākā daļa pāru mīlas priekiem izvēlas vakara stundas, taču, kā atklājis miega speciālists Dr. Maikls Breuss, mūsu ķermeņa dabiskie hormoni šajā laikā nav īpaši labvēlīgi intīmām aktivitātēm.
Patiesībā, optimālais laiks, lai izbaudītu labāko saikni un sniegumu, varētu būt pavisam cits – agrais rīts, kad testosterona, estrogēna un adrenalīna līmenis ir augsts, bet melatonīna līmenis vēl zems.
Eksperts ir sniedzis dažus acis atverošus padomus ikvienam, kurš kļūst rotaļīgs laikā no pulksten 22:30 līdz 23:30. Viņš brīdina, ka mūsu ķermeņa dabiskais “hormonu profils neizskatās pārāk labs” šajās vēlajās vakara stundās.
Viņš pauž: “Lūk, kas ir interesanti, jūsu hormonu profils neizskatās pārāk labs pulksten 23:30 seksam. Lai sekss būtu veiksmīgs, jums ir nepieciešams augsts estrogēna, testosterona, progesterona, adrenalīna un kortizola līmenis, bet zems melatonīna līmenis.
Kā izskatās jūsu hormonu profils pulksten 23.30 vakarā? Tas ir burtiski pretējs — melatonīna līmenis ir augsts, bet visu pārējo — zems.
Tas ir pirmais padoms par to, kad, iespējams, būtu labākais laiks seksam. Otrkārt, ja jūs nodarbojaties ar seksu ar kādu, kurš bioloģiski dzimis kā vīrietis, ar ko pamostas lielākā daļa vīriešu? Ar erekciju.
Ja tā nav mātes dabas griba, kas liek lietot šo lietu, tad es nezinu, kas tad ir, vai ne? Sākot veikt aptaujas, mēs atklājām, ka cilvēkiem patiesībā bija labāks sniegums seksā tad, kad viņi nodarbojās ar to no rīta.”
Viņš gan nenoliedza, ka cilvēki vakara stundās jūtas seksīgāki. To apliecina arī aptaujas rezultāti. Pētnieki secinājuši: “Lai gan pieaugušie cilvēki, šķiet, atrod iespējas nodarboties ar seksu praktiski jebkurā diennakts laikā, lielākā daļa seksuālo attiecību notiek ap gulētiešanas laiku (no plkst. 23:00 līdz 1:00). Mazāk seksuālās aktivitātes ir ap pamošanās laiku.”
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.