Vēl trīs “Maxima” darbiniekiem Olainē apstiprināts Covid-19; veikala apmeklētājus aicina novērot veselību

Publicitātes foto

Ziņa pulksten 18.23 papildināta.

Turpinot epidemioloģisko izmeklēšanu, saistībā ar 29.augustā atklāto Covid-19 gadījumu Olaines veikalā “Maxima X”, Zemgales ielā 53, inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta vēl trīs veikala darbiniekiem, tādējādi kopumā inficēti četri nodarbinātie, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Kaut veikala apmeklētājiem saslimšanas risks tiek novērtēts kā zems, SPKC aicina minētā veikala apmeklētājus, kuri to apmeklēja no 24.augusta līdz 29.augustam, novērot veselību.

Ja tiek novēroti akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāveic izmeklēšana uz Covid-19.

Epidemioloģiskā izmeklēšana saistībā ar šo gadījumu turpinās.

SPKC norāda, ka veikalā 29.augustā tika veikti dezinfekcijas pasākumi un strādā jauna darbinieku komanda.

“Maxima Latvija” vadītājs Viktors Troicins aģentūru LETA informēja, ka, saņemot informāciju no SPKC par darbinieku saslimšanu un, sekojot rekomendācijām, kā arī uzņēmumā izstrādātajām vadlīnijām, “tika nodrošināta operatīva reakcija, lai ierobežotu tālāku vīrusa izplatību”. “Šobrīd mēs turpinām stiprināt visus iekšējos drošības pasākumus un organizējam papildu apmācības veikalos, kā arī apzinām kontaktpersonu loku,” skaidroja Troicins.

Viņš norādīja, ka apzinātie darbinieki ir novirzīti uz veselības pārbaudēm, turklāt ir noteikti stingri drošības pasākumi. “Vēlreiz atgādinām, ka uz veikalu aicinām doties veseliem, ievērojot divu metru distanci, vai arī izmantot attālinātās iepirkšanās platformu “www.barbora.lv”,” sacīja uzņēmuma vadītājs.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.12.

Lai līdzīgos gadījumos ātrāk uzzinātu par to, vai ir būts kontaktā ar Covid-19 slimnieku, SPKC aicina izmantot lietotni “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēs savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.