Vēl viena medaļa! Latvijas izlase izcīna sudrabu Pasaules čempionātā foreļu spiningošanā 0

19:37, 24. novembris 2025
Pasaules čempionāts notika Itālija, Vekjo Mulino (Vecchio Mulino), Kampli, un tajā piedalījās 81 sportists no 18 valstīm. Latvijas komanda, kurā startēja Anatolijs Livdāns, Kristiāns Godiņš, Rūdolfs Oto Egle un Kaspars Fjodorovs, abās sacensību dienās uzrādīja stabilu sniegumu, kopā savācot 34 periodu punktus. Tas kopvērtējumā ļāva izcīnīt 2. vietu, atpaliekot tikai no mājiniekiem – Itālijas komandas (22 punkti). Bronzas godalgas izcīnīja mūsu kaimiņi – Lietuva (41 punkts).

Īpaši jāuzsver Anatolija Livdāna izcilais sniegums individuālajā konkurencē, kur viņš izcīnīja augsto 4. vietu, atpaliekot no pjedjestāla ar vienu perioda punktu. Divu dienu laikā Livdāns kopā noķēra 171 zivi, uzvarot 22 periodos.

“Šis sudrabs ir pierādījums tam, ka ir atmaksājies milzīgais darbs, ko LFL (Latvijas Foreļu līgas) vīri ieguldījuši sava dīķa (Latvijas Foreļu līgas Parks) izveidē Latvijā, neskaitāmo sacensību organizācijā un treniņos. Tas viss ir devis lielisku rezultātu!”, izlases sniegumu komentēja Anatolijs Livdāns.

Visa Latvijas komanda uzrādīja augstu meistarības līmeni, visiem četriem sportistiem iekļūstot labāko trīsdesmitniekā, kas ir izcils panākums tik plašā un spēcīgā konkurencē:

-4.vieta Anatolijs Livdāns, 80 perioda punkti, 171 zivs;
-13.vieta Kristiāns Godiņš, 71 perioda punkti, 175 zivis;
-20.Rūdolfs Oto Egle, 62 perioda punkti, 163 zivis;
-27.vieta Kaspars Fjodorvs, 58 punkti, 158 zivis.

Šis augstais sniegums, kas visiem komandas dalībniekiem ļāva ieņemt vietas individuālā rangā TOP 30, apliecina Latvijas foreļu spiningošanas izlases meistarību un kopējo darbu, kas ieguldīts gatavošanās procesā.

Sudraba medaļas nostiprina Latvijas pozīciju starp pasaules vadošajām foreļu spiningošanas lielvalstīm. Nākamais, 6. Pasaules čempionāts foreļu spiningošanā dīķos, norisināsies šīs disciplīnas dzimtenē – Japānā.

Foreļu spiningošana dīķos jeb “Trout Area” ir salīdzinoši jauna un ļoti specifiska makšķerēšanas sporta disciplīna, kas radusies Japānā. Tā tika izstrādāta, lai nodrošinātu aizraujošu foreļu makšķerēšanu nelielos zivju dīķos ar lielu makšķernieku skaitu. Disciplīna balstās uz izteiktu “fineses” taktiku, izmantojot ultravieglu inventāru – īsus spiningus, plānas auklas un mazus mānekļus (galvenokārt voblerus un šūpiņus).

“Trout Area” sacensību formāts balstās uz dueļiem laika periodos. Sportisti noteiktā laikā makšķerē atsevišķos sektoros, tieši sacenšoties ar pretinieku. Katrā periodā uzvar tas sportists, kurš ir noķēris vairāk zivju. Par uzvaru periodā sportists iegūst 3 perioda punktus, neizšķirts ar zivīm 2 punkti, bezzivju neizšķirts 1 punkts un zaudējums 0 punktu. Komandu kopvērtējuma vieta tiek noskaidrota, summējot sportistu galīgo vietu skaitu individuālajā ieskaitē (ņemot vērā visus komandas dalībniekus). Komanda, kurai ir vismazākā šo vietu summa, iegūst augstāko vietu kopvērtējumā, kas uzsver stabilitāti un augstu sniegumu visiem komandas biedriem.

Latvijas foreļu spiningošanas izlase 5. Pasaules čempionātā foreļu spiningošanā dīķos izcīnīja sudraba medaļas komandu kopvērtējumā. Šis panākums ir vēsturiski nozīmīgs, jo Latvija šo godalgu atkārtoja – sudrabs tika izcīnīts arī pirmajā Pasaules čempionātā, kas notika tajā pašā Vekjo Mulino dīķī Itālijā. Šī gada rezultāts ir īpaši iespaidīgs, jo tas gūts strauji augošā konkurencē: čempionātā piedalījās 18 nācijas, kas ir trīsreiz vairāk nekā
pirmajā čempionātā, kad startēja tikai 6 valstis. Šāds dalībnieku skaita pieaugums nepārprotami liecina par Trout Area disciplīnas strauju attīstību un popularitāti visā pasaulē.

