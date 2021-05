“Veselības centru apvienības” (VCA) mediķi vakcinē Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) darbiniekus un studentus. Publicitātes foto

„Veselības centru apvienība" vakcinē Rīgas Stradiņa universitātē







Šodien līdztekus darbam vakcinācijas centros visā Latvijā “Veselības centru apvienības” (VCA) mediķi vakcinē Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) darbiniekus un studentus.

Šodien ir paredzēts vakcinēt vairāk nekā 1000 RSU darbinieku, kā arī vietējo un ārvalstu studentu. “Veselības centru apvienības” 18 cilvēku komanda nodrošina procesu 8 vakcinācijas stacijās, kuras, šim uzdevumam atbilstoši pielāgojot epidemioloģiski drošai cilvēku plūsmai, sagatavojusi RSU, organizējot kolektīvo vakcināciju pret COVID-19. Vakcinācija norit raiti un ir novērojama īpaša procesa izpratne un ieinteresētība no RSU darbinieku un studentu puses.

“Veselības centru apvienības” valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa: “Ir patiess prieks, ka Latvijas augstskola, kura sagatavo jaunos speciālistus medicīnā un citās tautsaimniecībai tik nozīmīgās nozarēs, ir atradusi ceļu, kā īpaši parūpēties par saviem darbiniekiem un studentiem pandēmijas laikā.

Lielā atsaucība un pozitīvā saskarsme, kas vērojama šodien vakcinācijas laikā RSU, liecina par to, cik akadēmiskās vides kolēģi un studenti labi izprot vakcinācijas lomu un ir sagatavojušies šim procesam. Līdz šim esam jau ieguvuši krietnu pieredzi, strādājot dažādos plašos, kā arī mazāka apjoma vakcinācijas centros Latvijā un varam, apgalvot, ka šī diena RSU mūsu mediķiem ir īpaši rosīga un pozitīva.”

“Esam gandarīti par iespēju organizēt kolektīvo vakcināciju RSU telpās. Šo dienu gaidījām vairākus mēnešus. Visas sabiedrības, to skaitā studentu un darbinieku kolektīvās imunitātes veidošana ir drošākais ceļš uz klātienes studijām un klātienes darbu.

Ceram, ka visi kopīgi būsi tik apzinīgi un atbildīgi, lai, ievērojot visus epidemioloģiskos drošības nosacījumus un realizējot zinātnē balstīto vakcināciju, spētu jau septembrī atsākt darbu klātienē,” norāda RSU Veselības studiju prorektors profesors Guntis Bahs, piebilstot, ka RSU darbinieki un studenti ir atsaucīgi un labprāt vakcinējas.

“Paldies Vakcinācijas projekta birojam un Veselības centru apvienībai par vakcinācijas nodrošināšanu RSU telpās.”

RSU kolektīvās vakcinācijas laikā darbinieki un studenti saņem “Comirnaty” vakcīnas. Attiecīgi pēc trim nedēļām RSU kopā ar Vakcinācijas projekta biroju organizēs atkārtotu vakcināciju otrās potes saņemšanai.

VCA pašlaik ir jaudīgākais vakcinētājs Latvijā, kas šogad ar pirmo vakcīnas devu vakcinējis jau gandrīz 40 000 iedzīvotāju, savukārt ar otro devu – vairāk nekā 3,5 tūkstošus iedzīvotāju. VCA turpina palielināt vakcinācijas jaudas gan masu vakcinācijas punktos, gan arī VCA poliklīnikās visā Latvijā. Papildu informāciju par vakcinācijas iespējām ikviens interesents var uzzināt vienotajā vakcinācijas sistēmā www.manavakcina.lv

