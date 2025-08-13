#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Veselīgs kārums no bērnības – recepte biezpiena mājiņām ar sukādēm un šokolādi 0

LA.LV
Mājas Receptes

Biezpiena mājiņas ir vienkāršs un mīļš deserts, ko pagatavosi bez cepšanas un lielām pūlēm. Pamēģini šo gardo variāciju ar tropiskām sukādēm un tumšo šokolādi, lieliski piemērota kā veselīgāks našķis gan ikdienai, gan ciemiņu pārsteigšanai! Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas: (10 gab)
1. 1,5 paciņas bezcukura cepumu;
2. 360g biezpiens (divas kubiciņu paciņas);
3. Saldinātājs (25 pilieni flavor drops vai 3 karotītes stēvija, cukurs un tml.);
4. 100g Tropiskais maisījums (jeb pomelo, papaijas, dzērveņu, kokosriekstu sukādes);
5. 50g tumšās šokolādes (ieteicams vismaz 72%kako).

Pagatavošana:
1. Bļodā sajauc biezpienu ar saldinātāju, kārtīgi izmaisa. Pievieno sukādes un vēlreiz masu rūpīgi sajauc.
2. Saujiņā ielik divus cepumus, izveidojot mājas jumtiņu, pilda ar biezpiena/sukāžu masu (apmēram 2 tējkarotes) un uzliek trešo cepumu pa virsu, jeb mājas grīdiņu.
3. Tā sapilda visu masu cepumos.
4. Izkausē tumšo šokolādi un pārlaista par maju jumtiņiem.

Ieteikumi:
Sukādes var izmantot tādas, kuras vislabāk garšo, un glazējot ļauties pilnīgai improvizācijai.
Ja biezpiens pagadījies sausāks, tad var pievienot dažas karotes piena/augu piena.

Lai labi garšo!

