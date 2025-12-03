Latvijai jākļūst neatkarīgākai: politologs skaidro, kāpēc ASV atbalsts ir vitāli svarīgs 0
TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” politologs, Eiropas Parlamenta deputāts, “Renew Europe” grupa (LA) Ivars Iljabs uzsver, ka, neskatoties uz ekscentrisko Amerikas prezidentu, Latvijai ir vērtīgi uzturēt labas attiecības ar ASV.
Viņš atklāj, ka bez amerikāņu atbalsta mūsu drošība nevar tikt garantēta. Vienlaikus viņš norāda, ka tuvāko gadu laikā Latvijai ir jākļūst militāri patstāvīgākai un neatkarīgākai.
“Mēs redzam, ka Ukrainai ir nepieciešama Amerikas palīdzība gan pretgaisa aizsardzības, gan izlūkošanas jautājumos. Bez šīm lietām mēs nevaram iztikt,” skaidro Iljabs.
Viņš piebilst, ka, raugoties uz pašreizējās Amerikas administrācijas rīcību, ir jāvērtē situācija, bet tajā pašā laikā jāņem vērā, cik Eiropa tam visam ir gatava.
“Mēs visi esam lieli Ukrainas draugi un atbalstām Eiropas vienotību, bet, raugoties uz dalībvalstu militārajiem budžetiem un palīdzību Ukrainai, redzams, ka realitātē esam tālu no tā, par ko tiek runāts,” norāda Iljabs.
Kā aģentūru LETA informēja ārlietu ministres padomniece Signe Znotiņa-Znota, Braže norādīja, ka ir jārod risinājums iesaldēto Krievijas Centrālās bankas aktīvu novirzīšanai Ukrainas atbalstam un jāsniedz Ukrainai drošības garantijas.
Ārlietu ministri pārrunāja turpmākos soļus Krievijas ierobežošanai, tostarp progresu pie Eiropas Savienības sankciju 20. kārtas. Ministri arī apstiprināja sankcijas pret desmit Krievijas personām – tiesnešiem, prokuroriem, represīvo institūciju pārstāvjiem, kuri atbildīgi par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un pilsoniskās sabiedrības apspiešanu.
Sanāksmē attālināti piedalījās Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsvēra, ka Krievija pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, tostarp bērniem, veic brutālus uzbrukumus. Tāpat mērķēti tiek bombardēta civilā infrastruktūra, enerģētikas objekti – agresors ziemu un salu izmanto kā ieroci.
ES Ārlietu padomē piedalījās ES īpašais sūtnis sankciju jautājumos Deivids O’Salivans, informējot par līdz šim paveikto darbu ar globālajiem partneriem, lai novērstu sankciju apiešanu.
Braže aicināja visas ES dalībvalstis vairāk un straujāk palīdzēt nodrošināt Ukrainas prioritārās vajadzības, īpaši pretgaisa aizsardzības un tālas darbības ieroču sistēmas. Viņa klāstīja, ka Latvijas militārais atbalsts šogad sasniegs 0,3% no iekšzemes kopprodukta (IKP), un tas ietver bruņutransportieru “Patria” piegādi, karavīru apmācības un Latvijā ražotu dronu piegādi.