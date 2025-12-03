“Uztura bagātinātāji nav normāla ikdienas uztura sastāvdaļa!” Antidopinga eksperte norāda uz šīs modes lietas bīstamām sekām 0
Uztura bagātinātāji mums dara diezgan lielas galvassāpes, jo, protams, tos lieto arī sportisti, kas ir mūsu uzraugāmā mērķauditorija. Tā šo tēmu TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” aizsāk Santa Līviņa, Latvijas Antidopinga biroja direktore.
Attiecībā uz uztura bagātinātāju lietošanu viņa saka tā: “Te būtiski neatšķiras, vai tas ir sportists, vai tas ir parasts Latvijas iedzīvotājs, jo uztura bagātinātāji nav normāla mūsu ikdienas uztura sastāvdaļa!”
Uztura bagātinātājus jālieto tad, kad tiešām organismā ir kādas veselības problēmas, nevis tad, kad mēs paši izdomājam, ka ir šādas problēmas, norāda esperte: “Piemēram, šodien slikti jūtos, tāpēc iedzeršu kādu uztura bagātinātāju.”
Viņa aicina vispirms vērsties pie ārsta, kurš, veicot cilvēka apskati, tad arī pasaka, vai ir nepieciešami papildus kādi vitamīni, kādas minerālvielas, kuras ir jāuzņem ar uztura bagātinātājiem.
Līviņa atklāj, ka Antidopinga biroja lielākā sāpe ir tā, ka nereti šie uztura bagātinātāji satur arī sportā aizliegtas vielas: “Ja sportists ir lietojis uztura bagātinātāju, kas satur šīs aizliegtās vielas, tas, protams, pozitīvas dopininga kontroles gadījumā draud ar diskvalifikāciju.”
Kā piemēru eksperte min nesenu gadījumu: “Mums bija sportists, kuram dopinga analīzēs tika atrastas 7 aizliegtas vielas. Pēc tam, saņemot paskaidrojumus un beidzot intervijas ar sportistu, viņš norādīja, ka apzināti nekādas aizliegtās vielas nebija lietojism bet uz savu iniciatīvu bija dzēris dažādus proteīnu kokteiļus, dažnedažādus vitamīnu multikompleksus, viņš bija dzēris enerģijas dzērienu kokteiļus pirms treniņiem, un tas viss vainagojās šajās te aizliegtajās vielās.”
Kā vēl vienu problēmu ar uztura bagātinātājiem Līviņa min vielas, kuras pērkam vai kaut kur dabūjam ārpus Latvijas, it īpaši no trešajām valstīm: “Ir jāsaprot, ka citās valstīs šī kontrole un marķēšanas sistēma nav tik stingra, lai varētu cilvēks būt pārliecināts, ka šis uztura bagātinātājs nesaturēs kaut ko, kas ir aizliegts”