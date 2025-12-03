Pokrovskas lēnā nāve… Ko Ukrainai nozīmē vienkārša atteikšanās no jebkuras teritorijas? 0
Bija paredzēts, ka Pokrovska kritīs 2024. gadā, taču tas nenotika. 8 mēnešus ilgā kauja par Pokrovsku parāda Krievijas un Ukrainas stāvokli šajā karā. Maskava, ciešot milzīgus zaudējumus, spēj pakāpeniski virzīties uz priekšu. Taču kauja ir nogurdinājusi Kijivu, un tas ir redzams arī citos reģionos, raksta The Guardian.
Žurnālisti norāda, ka Pokrovska bija stratēģiski svarīga pilsēta jau pirms pilna mēroga iebrukuma, jo īpaši tās koksa ogļu raktuvju dēļ. Tomēr cilvēki sāka pamest pilsētu 2022. gadā. Tobrīd Aizsardzības spēkiem izdevās noturēt frontes līniju šajā reģionā Avdijivkas apgabalā.
Frontes stabilizācija padarīja Pokrovsku par stratēģiski nozīmīgu pilsētu. Jo īpaši dzelzceļa klātbūtne ļāva tai kļūt par izplatīšanas centru reģionā, bet ceļi – par galveno tranzīta savienojumu starp Dņepru un Kramatorsku.
Situācija sāka mainīties 2023. gada vasarā. Un pēc Avdijivkas krišanas 2024. gadā pārmaiņas kļuva iespaidīgas. Nākamo sešu mēnešu laikā Krievijas Federācijai izdevās relatīvi ātri sasniegt 11 kilometru attālo Pokrovsku. Un tad tika gaidīts, ka pilsēta kritīs dažu nedēļu laikā, taču tas nenotika.
Žurnālisti norāda, ka šis reģions tika daļēji nomierināts, pateicoties Ukrainas aizsardzības spēku operācijai Kurskas apgabalā. Tāpēc Krievijas Federācija, nespējot iekļūt pašā pilsētā, uzsāka mēģinājumus to ielenkt.
Vēlāk krievi koncentrējās uz Ukrainas bezpilota lidaparātu (FPV) dronu apkalpju identificēšanu un iznīcināšanu. Šis uzdevums tika uzticēts Rubicon dronu vienībām. Tas padarīja ievainoto rotāciju un evakuāciju arvien bīstamāku, nogurdinot Ukrainas aizstāvjus. Ukrainas artilērijas trūkums vēl vairāk vājināja aizsardzības pozīcijas.
Jau oktobrī Krievijas karaspēks iekļuva pilsētā ar nelielu cilvēku grupām. Lai izvairītos no bezpilota lidaparātu uzbrukumiem, Krievijas Federācija izmantoja lietu un miglu. Galvenais Krievijas mērķis bija pilnībā ielenkt pilsētu.
Tikmēr, iespējams, Pokrovskas neatlaidīgās un ilgstošās aizstāvēšanas dēļ, Ukrainai ir problēmas citās pilsētās. Krievijas Federācija pārvieto fronti netālu no Guļaipoles, Zaporižjā, kur krieviem novembrī izdevās pavirzīties gandrīz 10 kilometrus uz priekšu.
“Ukraina atrodas ļoti sarežģītā situācijā, lai gan tā ir liela valsts un tikai lēnām zaudē teritorijas. Tikmēr, pat ja Krievija turpinās savu ofensīvu, nav skaidrs, cik lielā mērā tās civiliedzīvotāji samierināsies ar savervēto un nogalināto karavīru skaitu nākotnē,” sacīja Niks Reinoldss, sauszemes spēku analītiķis Karaliskā Apvienotā bruņoto spēku institūta domnīcā.
Viņš norādīja, ka pastāvīgo Krievijas uzbrukumu dēļ Pokrovskas postījumu līmenis ir novedis pie tā, ka pilsēta ir zaudējusi savu stratēģisko nozīmi. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, iznīcinot rūpniecību un novirzot piegādes ceļus, Pokrovska ir kļuvusi par asiņainu miera sarunu sākšanas simbolu.
“Pastāv diezgan spēcīgi militāri argumenti par labu Ukrainas atteikšanās no daļas teritorijas. Taču no politiskā viedokļa Ukraina apzinās, ka atteikšanās no teritorijas ne vienmēr apturēs karu. Atteikšanās no teritorijas nozīmēs to pašu cīņu turpināšanu citā apgabalā,” piebilda Niks Reinoldss.