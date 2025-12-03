“Braucam uz Ukrainu un mācāmies!” “Sadales tīkls” atklāj, kā darbinieki gatavojas X stundai 0

TV24 raidījumā “Dienas personība” Vīgants Radziņš, AS “Sadales tīkls” valdes loceklis un attīstības direktors, stāsta par uzņēmuma izveidoto zemessardzes apakšvienību un tās mērķiem. Viņš skaidro, kā uzņēmums apvieno kritiskās infrastruktūras aizsardzību ar valsts drošības atbalstu, kā arī kā tas motivē darbiniekus iesaistīties Zemessardzē.

Sākoties Krievijas karam 2022. gadā, AS “Sadales tīkls” uzsāka aktīvu komunikāciju ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzi, lai izveidotu savu apakšvienību.

“Mēs kā zemessargi ejam apmācībās un koncentrējamies uz X stundu, domājot par to, kas būs mūsu uzdevums,” norāda Radziņš.

Viņš skaidro, ka “Sadales tīkls” kā kritiskās infrastruktūras uzņēmums apzinās, ka jāaizsargā savi procesi, tīkli un jānovērš apdraudējumi, jo to nedarīs ne Zemessardze, ne armija.

“Mēs vislabāk zinām, kā to izdarīt, tāpēc arī mēs braucam uz Ukrainu un mācāmies, lai kļūtu pilnvērtīgāki dotajā uzdevumā,” piebilst Radziņš.

Nobeigumā viņš uzsver, ka šo visu redz kolēģi, tāpēc rodas papildus motivācija stāties Zemessardzē un pievienoties vienībām, jo tādā veidā tiek atbalstīta Latvijas gatavība.

